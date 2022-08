Romano loopt vooruit op transfer: ‘Aursnes gaf jawoord al aan Benfica’

Maandag, 15 augustus 2022 om 22:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:59

Fredrik Aursnes lijkt op weg naar de uitgang bij Feyenoord. Transferexpert Fabrizio Romano meldt maandagavond in VTBL dat dat de Noorse middenvelder heel dicht bij de overstap richting Benfica is. Aursnes staat al enige tijd op het lijstje van de Portugese topclub, al leek de overgang niet meer van de grond te komen. Trainer Arne Slot sprak vrijdag de verwachting uit dat hij dit seizoen gewoon over de speler kan beschikken.

"De deal gaat er komen", zo benadrukt Romano in het video-interview. "Er wordt gewacht tot Benfica Julian Weigl heeft verkocht." De Duitse middenvelder wil al enige tijd vertrekken bij de club van trainer Roger Schmidt. "Daarna kan de transfer van Aursnes afgerond worden. De speler heeft al zijn jawoord gegeven aan Schmidt en Benfica. De clubs zijn klaar om de deal nu af te ronden." Romano meldt tevens dat het transferbedrag niet op vijftien miljoen euro ligt, zoals onlangs werd gemeld. "Het gaat om dertien miljoen euro, plus bonussen."

Slot meldde vrijdag nog dat de transfer van Aursnes 'helemaal niet dichtbij is'. "De clubs zijn ook niet aan het onderhandelen. Ik kan niet voor de partij (Benfica, red.) aan de andere kant praten, maar zij zijn hier vrij lang geleden geweest en dat heeft niet tot een overeenkomst geleid. In de tussentijd is er niet opnieuw onderhandeld", zo besloot Slot, die er nog aan toevoegde dat 'niks zo veranderlijk is als in de voetballerij'.

Romano meldde vorige week maandag nog dat Aursnes snel gaat tekenen bij Benfica. Hij weerlegde hiermee de berichtgeving van het Algemeen Dagblad over de middenvelder van Feyenoord. Journalist Mikos Gouka zei namelijk dat het zomaar zou kunnen dat Aursnes vanwege het aanstaande vertrek van Marcos Senesi naar Bournemouth helemaal niet weg mag.