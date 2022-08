‘Erik ten Hag is klaar met Cristiano Ronaldo en laat hem vertrekken’

Maandag, 15 augustus 2022 om 22:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

Erik ten Hag heeft zijn standpunt over Cristiano Ronaldo radicaal gewijzigd, zo meldt The Times. De manager wilde de 37-jarige superster aanvankelijk koste wat kost bij Manchester United houden, maar is helemaal klaar met het gedrag van de Portugees. Ronaldo mag van Ten Hag vertrekken, maar moet nog wachten op groen licht van de Glazer-familie en technisch directeur Richard Arnold.

Ronaldo heeft zich binnen enkele weken volstrekt onmogelijk gemaakt bij Manchester United. Aanvankelijk was de topspits in de ogen van Ten Hag het belangrijkste aanvallende wapen van de club, maar na de totale decepties tegen Brighton & Hove Albion (1-2 verlies) en Brentford (4-0 nederlaag) liggen de verhoudingen anders. De manager heeft het gehad met de houding en het gebrek aan motivatie bij Ronaldo.

Met iets meer dan twee weken te gaan tot het sluiten van de transfermarkt krijgt zaakwaarnemer Jorge Mendes de lastige opgave een nieuw onderkomen voor Ronaldo te vinden. De vedette ligt allang niet meer zo goed in de markt en lijkt alle grote Europese topclubs van zijn lijst met opties te moeten strepen. Chelsea, Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan zijn volgens berichtgeving in diverse media de laatste clubs die afhaakten voor Ronaldo.

De naam van Jamie Vardy wordt genoemd bij Manchester United als eventuele opvolger van Cristiano Ronaldo, zo wist The Athletic maandag te melden. De 35-jarige spits rijgt al jaren de doelpunten aaneen voor Leicester City en zou als noodverband kunnen dienen voor Ten Hag. De voormalig coach van Ajax zag een eerdere poging voor Marko Arnautovic van Bologna mislukken. Op de vleugels denkt Ten Hag aan Cody Gakpo van PSV, maar gezien de situatie van Ronaldo zal de prioriteit liggen bij een echte nummer 9.