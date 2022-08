Zoon van Van Bommel pijnigt NAC met eerste goal; Heracles blijft overtuigen

Maandag, 15 augustus 2022 om 21:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:13

Heracles Almelo heeft maandagavond met grote overtuiging de koppositie herroverd in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Lammers denderde eenvoudig over Jong FC Utrecht heen (0-3) en staat op doelsaldo nu net boven grote concurrent PEC Zwolle. NAC Breda liep juist verrassend de eerste schade op door met 3-1 te verliezen bij MVV Maastricht. Een van de doelpunten kwam op naam van Ruben van Bommel (18). De achttienjarige zoon van Mark van Bommel maakte zijn eerste doelpunt in het profvoetbal. Jong PSV won verder nipt van FC Dordrecht (1-0).

MVV Maastricht - NAC Breda 3-1

MVV kende een droomstart tegen NAC Breda. Na negen minuten stuurde Sven Blummel ploeggenoot Koen Kostons diep, waarna de 22-jarige Belg de bal succesvol over de uitkomende Roy Kortsmit wipte. Op diezelfde Kostons werd twee minuten later een overtreding begaan, met een strafschop voor de Maastrichtenaren tot gevolg. Die werd benut door Mart Remans: 2-0. In de fase daarna kreeg NAC een aantal goede kansen, maar Jesaja Herrmann en Boris van Schuppen wisten niet te scoren. Dat deed MVV halverwege de tweede helft wel, toen Ruben van Bommel de bal langs Kortsmit wist te schuiven en zo zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal maakte. Via Jort van der Sande kwamen de Bredanaars in de 71e minuut nog wel op 3-1, maar daar bleef het bij.

Ruben van Bommel, de 18-jarige zoon van Mark van Bommel, met zijn eerste goal in zijn tweede wedstrijd voor @mvvmaastricht! ??#mvvnac pic.twitter.com/eUbvFJD7F3 — ESPN NL (@ESPNnl) August 15, 2022

Jong FC Utrecht - Heracles Almelo 0-3

Heracles was op bezoek in Stadion Galgenwaard snel klaar met de Utrechtse beloften. In de negende minuut knalde Nikolai Laursen de bal achter Fabian de Keijzer uit een heerlijke voorzet van Emil Hansson: 0-1. De ex-Feyenoorder bereidde na een half uur ook de 0-2 voor, ditmaal door over links door te breken en klaar te leggen voor Samuel Armenteros. Vier minuten na rust counterde Heracles naar 0-3. Laursen stond met een hard schot in de korte kruising aan het eind van die aanval. Na rust zag Armenteros nog een fraaie stift afgekeurd worden vanwege buitenspel. De zege van Heracles kwam geen moment in gevaar.

Jong PSV - FC Dordrecht 1-0

De eerste helft in Eindhoven was redelijk in evenwicht, al kreeg Jong PSV tien minuten voor rust de grootste kans op de 1-0. Het afstandsschot van Jeremy Antonisse vloog echter via Dordrecht-verdediger Anouar El Azzouzi over het doel. Ondanks de zes minuten aan blessuretijd, mede door de drinkpauze, bleef het doelpuntloos halverwege. Na 65 minuten spelen brak Jason van Duiven al koppend de ban voor de thuisspelende ploeg: 1-0. Voor de pas zeventienjarige aanvaller zijn tweede doelpunt voor de Eindhovenaren in zijn tweede duel in de Keuken Kampioen Divisie. Dordrecht ging met enkele wissels op zoek naar de gelijkmaker in de slotfase, die er uiteindelijk niet meer kwam voor De Schapenkoppen.