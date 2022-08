Teruggekeerde Álvaro Morata meteen goud waard voor Atlético Madrid

Maandag, 15 augustus 2022 om 21:26 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:26

Atlético Madrid is het nieuwe LaLiga-seizoen met een overtuigende zege begonnen. Op bezoek bij Getafe won de ploeg van Diego Simeone met 0-3. De eerste twee doelpunten werden gemaakt door Álvaro Morata, waarna invaller Antoine Griezmann de eindstand op het bord zette. Alle assists kwamen op naam van João Félix.

De grootste aankoop van Atlético Madrid was afgelopen zomer Nahuel Molina, die voor twintig miljoen euro overkwam van Udinese. De Argentijnse rechtsback startte tegen Getafe meteen in de basis. Ook nieuwkomer Axel Witsel mocht aan het duel beginnen; de van Borussia Dortmund overgekomen Belg stond in het hart van de defensie bij Atléti. Daarnaast had Simeone een plekje in zijn basiself ingeruimd voor de teruggekeerde Morata en Saúl Ñíguez, die waren verhuurd aan respectievelijk Juventus en Chelsea. Bij thuisploeg Getafe startte Enes Ünal, voormalig speler van onder andere NAC Breda en FC Twente, in de voorhoede.

Atlético begon dominant aan het duel en kwam na een kwartier spelen op voorsprong via Morata. De Spanjaard kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied van Félix en wist doelman David Soria vervolgens met een laag afstandsschot te passeren. Het doelpunt leek Getafe wakker te schudden, want ineens begon ook die ploeg gevaarlijk te worden en kansen te krijgen. Via Borja Mayoral was de nummer vijftien van afgelopen LaLiga-seizoen het dichtst bij een doelpunt, maar de Getafe-spits knalde de bal vlak voor rust tegen de lat.

Na een klein uur spelen verdubbelde Atlético de voorsprong, en opnieuw waren Morata en Félix verantwoordelijk voor het doelpunt. Getafe leverde de bal op eigen helft in bij Félix, die Morata diep stuurde. De spits kon zo op het doel van Soria af en schoot hard raak: 0-2. Getafe kwam die klap niet meer te boven en zag een kwartier voor tijd de ingevallen Griezmann ook nog de 0-3 maken met een lage schuiver van afstand. Opnieuw was de assist daarbij van Félix. Door deze ruime zege gaat Atlético nu op basis van doelsaldo samen met Villarreal aan kop in LaLiga. Volgende week zondag nemen die twee ploegen het tegen elkaar op in de tweede speelronde, terwijl Getafe een dag later op bezoek gaat bij Girona.