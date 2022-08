Napoli opent zijn seizoen in Serie A met spectaculair duel van zeven goals

Napoli is maandagavond zijn start in de Serie A zonder puntenverlies doorgekomen. De ploeg van Luciano Spalletti had het meer dan een helft heel lastig om Verona van zich af te schudden, maar deed dat uiteindelijk alsnog met grote overtuiging: 2-5. Khvicha Kvaratskhelia, deze zomer overgenomen van Dinamo Batumi, debuteerde uitstekend door het eerste doelpunt van Napoli te maken en de tweede, van Piotr Zielinski, voor te bereiden.

In de openingsfase misten Victor Osimhen, Kvaratskhelia en Hirving Lozano - de drie voorhoedespelers van Napoli - stuk voor stuk een megakans op de openingstreffer. Die eerste goal werd tegen de verhouding in na een half uur gemaakt door Verona. Kevin Lasagna stond bij de tweede paal klaar om een doorgekopte hoekschop alert binnen te volleren: 1-0. Acht minuten na rust kwam Napoli langszij via Kvaratskhelia, die een uitstekende voorzet van Lozano met het hoofd tot doelpunt promoveerde: 1-1.

In blessuretijd van de eerste helft scoorde Napoli op vergelijkbare wijze als Verona eerder in het duel had gedaan. Een hoekschop werd met het hoofd verlengd door Giovanni Di Lorenzo en bij de tweede paal binnengelopen door Osimhen: 1-2. Verona bleef erin geloven en maakte drie minuten na rust weer gelijk, toen Thomas Henry binnenkopte uit een voorzet vanaf de rechterflank: 2-2.

Napoli was vastberaden om puntenverlies te voorkomen en stelde snel orde op zaken. Eerst kon Piotr Zielinski na een steekbal van Kvaratskhelia zo doorlopen, om de bal oog in oog met doelman Lorenzo Montipo simpel in te tikken: 2-3. Stanislav Lobotka maakte er in minuut 65 ogenschijnlijk eenvoudig 2-4 van, door de bal van zestien meter uiterst beheerst binnen te plaatsen. In de slotfase combineerde Napoli zich naar zijn vijfde treffer. Osimhen legde vanaf elf meter fraai terug op Matteo Politano, die na zijn aanname snel handelde en binnenschoot: 2-5.