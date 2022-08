Perez: ‘Oh man, het is bijna zielig hoe hij erbij loopt, zonder zelfvertrouwen’

Maandag, 15 augustus 2022 om 20:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:11

Kenneth Perez denkt dat Alireza Jahanbakhsh er goed aan doet om Feyenoord op korte termijn te verlaten. De analist ziet het namelijk niet meer goed komen met de vleugelaanvaller bij de Rotterdamse club. Het doorgaans betrouwbare 1908.nl wist zondag te melden dat Jahanbakhsh een serieuze optie is voor Henk Fraser, de trainer van FC Utrecht. Een bod op de buitenspeler moet echter nog worden uitgebracht.

"Ik heb lang geloofd dat het nog zou komen, want bij AZ deed hij het goed enzo", opent Perez maandagavond in Voetbalpraat van ESPN zijn analyse over Jahanbakhsh. "Maar het is bijna zielig hoe hij erbij loopt, zonder enig zelfvertrouwen. Oh man." De oud-speler denkt dat een transfer naar Utrecht een goede oplossing is voor de bankzitter van Feyenoord. "Dat zou ook prima zijn." Collega-analist Marciano Vink lijkt het daar niet mee eens te zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar waarom zou Utrecht dit willen?", vraagt Vink zich hardop af. "Ik denk dat dat wel een heel goede speler zou kunnen zijn voor Utrecht", antwoordt Perez gelijk. "Het lijkt alsof de druk hem gewoon teveel is geworden. Bij AZ was het echt een goede speler." Vink is beduidend minder lovend over Jahanbakhsh. "Ik vind dat hij teveel verloren heeft van die twee goede seizoenen bij AZ."

Vink geeft het geïnteresseerde Utrecht gelijk advies mee wat betreft Jahanbakhsh. "Ik vind wel dat Utrecht moet oppassen dat ze niet te veel van dit soort, ja, twijfelgevallen binnenhalen. Utrecht heeft ook Mike van der Hoorn en Nick Viergever gehaald. Het zijn allemaal spelers die of op hun retour zijn of, ja, via een omweg binnengehaald worden. Je moet wel oppassen dat je niet een beetje te veel in die hoek hangt."