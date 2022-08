Schokkende details: ‘Benjamin Mendy had afgesloten paniekkamer in villa’

Maandag, 15 augustus 2022 om 18:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:01

Benjamin Mendy moest zich maandag voor de Chester Crown-rechtbank vertonen, waar lugubere en zeer schokkende details naar buiten kwamen over zijn verkrachtingszaak. Zo zou de 28-jarige linksback vrouwen naar gesloten 'paniekkamers' in zijn villa hebben geleid, om ze daar te verkrachten als die vrouwen geen seks met hem wilden hebben.

De jury in de rechtbank hoorde dat de voetballer, nog altijd onder contract van Manchester City, zijn roem en faam misbruikt heeft om vrouwen naar zijn afgesloten villa in Cheshire te lokken. Wanneer de vrouwen geen seks met Mendy wilden hebben of dronken waren, ging de verdediger over tot verkrachting. Veel van die vrouwen vond Mendy in nachtclubs in Manchester, vaak met de hulp van de zogenaamde 'fixer' Louis Saha Matturie. Ook hij is voor de rechtbank gedaagd met meerdere aantijgingen van verkrachting en seksueel geweld. Volgens openbaar aanklager Timothy Cray was het Saha's werk om 'jonge vrouwen te vinden en de situatie te creëren waarin deze jonge vrouwen verkracht en seksueel aangevallen konden worden'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het paar wordt ervan beschuldigd 'harteloze onverschilligheid' te hebben getoond richting de dertien jonge vrouwen die ze zouden hebben misbruikt. De 'seksuele verovering' van jonge vrouwen werd een spel voor de twee. Volgens openbaar aanklager Timothy Cray vertelde de aanwezige jury dat Mendy een 'redelijk beroemde' voetballer was ten tijde van zijn criminele activiteiten. "Hij speelde voor Manchester City en won het WK met het Franse nationale elftal. De successen brachten roem en geld met zich mee. De welvaart en status misbruikte Mendy om anderen te vinden die hem hielpen om te krijgen wat hij wilde."

Twee van de vrouwen hebben de politie verteld dat ze door Mendy en Saha zijn 'uitgewisseld' in de villa van de voetballer. Vijf vrouwen hebben gezegd verkracht of seksueel aangevallen te zijn door alleen Mendy, terwijl er zes vrouwen zijn die hebben verklaard hetzelfde met Saha te hebben meegemaakt. Beide mannen hebben alle 22 aanklachten ontkend. De aanklachten die tegen Mendy zijn ingediend zouden tussen oktober 2018 en 2021 hebben plaatsgevonden.