Romano voorziet in laatste weken nog een wijziging in keepersbestand Ajax

Maandag, 15 augustus 2022 om 18:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:41

Jay Gorter heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Ajax, zo meldt Fabrizio Romano. De 22-jarige doelman verloor zijn basisplaats onder Alfred Schreuder al na één optreden en hoopt elders een vaste plek in het elftal te krijgen. "Gesprekken daarover vinden de komende dagen plaats", schrijft de vermaarde transfermarktexpert.

Gorter werd door Schreuder in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5 verlies) onder de lat geposteerd, maar faalde jammerlijk. De goalie zag er bij het tweede kopdoelpunt van Guus Til al niet goed uit en grabbelde in de tweede helft op een afstandsschot van Armando Obispo, met een intikker van Cody Gakpo tot gevolg. Schreuder greep direct in en koos bij de opening in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard (2-3 winst) voor Remko Pasveer.

Maarten Stekelenburg is op de weg terug van een blessure en wordt vervolgens een extra concurrent voor de genoemde goalies. Inmiddels is voor Gorter duidelijk dat er weinig perspectief op speelminuten is. De voormalig keeper van Go Ahead Eagles, die bij die club een record neerzette door 25 keer in één seizoen de nul te houden, is als gezegd op zoek naar een uitweg. Romano vermeldt niet of het daarbij zal gaan om een definitieve transfer of wellicht een huurperiode.

Na de Nederlandse Super Cup benadrukte Schreuder overigens Gorter nog niet af te schrijven. "Je moet dit soort dingen gewoon intern goed bespreken", aldus de coach van Ajax. "Hier wordt hij een grote jongen van, weerbaarder. Daar moet je tegen kunnen. Nu moet hij gewoon keihard blijven knokken. Of Stekelenburg al kan spelen? Hij heeft meegetraind, maar speelminuten zouden te vroeg zijn."