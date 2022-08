Fout van KNVB niet hersteld: Nederlandse clubs in het nadeel op transfermarkt

Maandag, 15 augustus 2022 om 17:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:29

De KNVB is er niet in geslaagd om de Nederlandse transferwindow met een dag te verlengen. Wereldvoetbalbond FIFA heeft het verzoek afgewezen. Op maandag liet de KNVB in een statement al weten weinig fiducie in een goede afloop te hebben. "Wij zijn verbaasd over dit verschil in sluitingsdatum", aldus de voetbalbond.

Na navraag van Voetbal International kwam de Nederlandse voetbalbond er vrijdag al achter dat de transfermarkt in topcompetities als die van Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland niet op 31 augustus, maar op 1 september sluit. De KNVB vroeg derhalve aan de FIFA om de Nederlandse transferwindow met een dag te verlengen, maar de FIFA heeft dit verzoek niet kunnen inwilligen. In andere landen gaat de transferwindow nog later dicht, zoals in België (6 september) en Turkije, en Rusland (allebei 8 september).

De KNVB liet maandag al weten normaliter de datum van 31 augustus aan te houden. "Het klopt ook dat wij nog in gesprek zijn met de FIFA om te kijken of we onze sluitingsdatum ook kunnen verlengen. Omdat de transferwindow al loopt, verwachten wij wel dat het moeilijk wordt om dit nog op korte termijn te kunnen realiseren." Algemeen directeur Marcel Brands van PSV gaf vrijdag al aan niet blij te zijn met de situatie. "Het was al vervelend dat landen als Turkije en Rusland langer open waren dan Nederland, maar je wilt niet dat dit ook voor de topcompetities geldt. Wel vind ik het vreemd dat zij een dag langer open zijn. 31 augustus was altijd het uitgangspunt."

Dat de markt elders langer open is, kan nadelige effecten hebben voor Nederlandse clubs. Zo kunnen ze wel spelers verkopen, maar niet aankopen. Daardoor zouden clubs geen vervangers van vertrekkende spelers meer kunnen aantrekken. PSV vreest bijvoorbeeld Cody Gakpo op 1 september nog kwijt te raken, terwijl de markt dan al gesloten is om een opvolger terug te kopen. Hoewel biedingen afgewezen kunnen worden, staan er in sommige contracten verkoopclausules opgenomen. Daardoor kan het scenario voorkomen dat clubs machteloos staan. Ook kan er een dusdanig hoog bod binnenkomen op een speler, dat het voor de clubs op economisch vlak niet te weigeren valt.