Van Bronckhorst blikt vooruit op treffen met PSV: ‘Hetzelfde als in De Kuip’

Maandag, 15 augustus 2022 om 17:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:05

Giovanni van Bronckhorst is klaar voor de wedstrijd tegen PSV. De oefenmeester van het Schotse Rangers maakte een ontspannen indruk op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van dinsdag op Ibrox tussen zijn ploeg en PSV. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Van Brockhorst geeft aan dat de thuiswedstrijd direct een cruciale kan zijn. "De support die we van onze fans op Ibrox krijgen is voor mij vergelijkbaar met De Kuip. Dat zal nog meer het geval zijn als wij ons topniveau halen, dus moeten we daar klaar voor zijn. We moeten goed starten, zoals we dat in thuiswedstrijden altijd willen doen. Wat we van PSV kunnen verwachten is nog afwachten, maar we moeten zorgen dat we hun spelopvatting snel door hebben.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Rangers-trainer kan rekenen op een fitte selectie. James Sands en Ryan Kent zijn na blessures teruggekeerd in de selectie. PSV moet het doen zonder Richard Ledezma, Carlos Vinícius, Mauro Junior en Yorbe Vertessen. “PSV heeft een nieuwe coach en spelers, waardoor ze wel wat anders spelen dan vorig jaar. Ze hebben de Johan Cruijff Schaal gewonnen en ze zijn goed aan de competitie begonnen. We moeten oppassen voor bijvoorbeeld Luuk de Jong, die een van hun sleutelspelers is.”

De ex-trainer van Feyenoord kent PSV-collega Ruud van Nistelrooij nog goed uit hun gezamenlijke tijd bij het Nederlands elftal. “Ik heb nooit gedacht dat hij trainer zou worden”, is Van Bronkckhorst eerlijk. “Bij mensen als Peter Bosz had ik direct in de gaten dat hij trainer zou worden, maar bij Ruud en mezelf had ik dat niet. Het is hoe dan ook speciaal om tegen een Nederlandse club te spelen. Voor extra druk zorgt dat niet; we willen een goede uitgangspositie creëren voor de return in Eindhoven.”