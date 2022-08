Hoe het Italiaanse voetbal en de onderwereld met elkaar verbonden zijn

De voetbalhistorie is er een waar al eeuwenlang aan gepend wordt. Vele verhalen over bijvoorbeeld clublegendes, onvergetelijke bekerzeges of historische titelraces blijven hangen, maar evenzoveel kronieken raken vergeten in de massa. In de rubriek Football Chronicles zorgt Voetbalzone ervoor dat de verhalen die een eeuwige plek in ons geheugen verdienen, die ook krijgen. Met in deze editie: Italiaans voetbal en de onderwereld.

Niet de stewards of de politie, maar de zogenoemde Curva's maken de dienst uit in en rondom de voetbalstadions. Die vrijheid geeft supporters de kans om hun fascistische denkbeelden te uiten. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is SS Lazio. Geheel toevallig is de link tussen Lazio en rechtsnationalisme niet, aangezien oud-dictator Benito Mussolini groot fan van de club was. Incidenten zijn aan de orde van de dag en in 2019 ging het faliekant mis. Fabrizio Piscitelli, één van de beruchtste supporters van de club, wordt geliquideerd. Een afrekening in het criminele circuit, zo bleek later. Daar ging al het nodige aan vooraf.

De aanhangers van Lazio maakten antisemitische stickers, spandoeken (‘Auschwitz is je vaderland, de ovens zijn je huizen’) en zetten een grootschalige ticketscam op. In ruil voor orde en rust in het Stadio Olimpico gaf Lazio jarenlang duizenden kaarten gratis weg, die vervolgens door de Napolitaanse maffia, de Camorra, op de zwarte markt verkocht werden. De Lazio-aanhang stapte vervolgens in de cocaïnehandel van de Camorra en kreeg zijn eigen gebied in de buurt van Stadio Olimpico. De al eerder aangehaalde Piscitelli kreeg zo veel macht dat zelfs stadionverboden hem niets deden. Tot frustratie van de politie kreeg hij toegang tot plekken die zelfs voor de politie onbereikbaar waren.

Ook oud-Juventus-president Andrea Agnelli is beschuldigd van een ticketscam, dit keer in samenwerking met de Calabrische maffia, de 'Ndrangheta. Oud-Palermo-eigenaar Maurizio Zamparini kreeg eens na een paar mindere resultaten een afgehakte geitenkop in de post, in de stijl van de eerste film van The Godfather. Giuseppe Sculli, oud-jeugdspeler van Juventus, bleek de kleinzoon te zijn van Giuseppe Morabito, de baas van de 'Ndrangheta. Morabito zette drugslijnen op om hasj, heroïne en cocaïne het land in te smokkelen. Sculli zelf werd in 2006 geschorst voor het manipuleren van de wedstrijd Crotone – Messina; twee clubs uit Sicilie en Calabrie, waar respectievelijk de Cosa Nostra en de 'Ndrangheta vandaan komen.

