Erik ten Hag waagt weer een poging om een vervanger voor Ronaldo te halen

Maandag, 15 augustus 2022 om 14:37 • Guy Habets

De naam van Jamie Vardy wordt genoemd bij Manchester United als eventuele opvolger van Cristiano Ronaldo. Dat weet the Athletic te melden. De Portugees zou kunnen rekenen op een vertrek, door middel van een transfer of het verscheuren van zijn contract, en Vardy wordt genoemd als de man die hem kan vervangen.

Een nieuwe aanvaller staat al tijden bovenaan het prioriteitenlijstje van Ten Hag en Man United. Eerder werd Marko Arnautovic al in verband gebracht met een overstap naar Old Trafford en later werden ook de namen van Álvaro Morata en Pierre-Emerick Aubameyang genoemd in de Engelse pers. Het doorgaans betrouwbare The Athletic weet echter dat de komst van Vardy serieus wordt overwogen op de burelen bij the Mancunians. Zijn stijl van spelen zou goed passen bij het druk zetten dat Ten Hag van al zijn spelers verwacht.

Vardy is begonnen aan zijn tiende seizoen bij Leicester City, de club waarmee de 35-jarige Engelsman zes jaar geleden tegen alle verwachtingen in kampioen van Engeland werd. In dat seizoen en in de jaargangen die daarop volgden bewees Vardy zich ook als doelpuntenmaker en als spits die veel energie in een wedstrijd legt. Hij ligt nog een jaar vast in het King Power Stadium en dus zou United niet heel veel hoeven neer te tellen om de spits over te kunnen nemen.

De komst van Vardy hangt samen met de problemen rond Cristiano Ronaldo. Maandag werd bekend dat hij bezig is om zichzelf volledig te vervreemden van alles en iedereen bij de club. Meestal luncht de Portugees helemaal alleen in de kantine van Carrington en maakt hij geen aanstalten om bij ploeggenoten te gaan zitten. Daarnaast is Ronaldo tijdens trainingen ook vaak geïrriteerd en gefrustreerd en dat maakt dat zijn collega-spelers ook weinig zin hebben om bij Ronaldo in de buurt te zijn. Tenslotte negeert hij meestal de instructies van de staf.