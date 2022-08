Unibet: speel winst van PSV op Rangers tegen een odd van 2.90!

Maandag, 15 augustus 2022 om 19:00 • Rian Rosendaal

Voor PSV is nu al een zeer belangrijke periode aangebroken. Het tweeluik met Rangers in de play-offs van de Champions League staat namelijk op het programma. Lukt het de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij om zich dinsdagavond staande te houden op het altijd sfeervolle Ibrox? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het bezoek van PSV aan Glasgow.

Aan het Champions League-avontuur van PSV kwam vorige week bijna een einde, daar AS Monaco met nog een minuut op de klok met 1-2 leidde in het Philip Stadion. Érick Gutiérrez bracht de PSV-fans in extase met een late gelijkmaker, waarna Luuk de Jong voor de winst zorgde met een fraai kopdoelpunt in de verlenging. Het Europese succes kreeg zaterdag een vervolg in Deventer. Mede dankzij een excellerende Xavi Simons werd Go Ahead Eagles met 2-5 verslagen.

Rangers beleefde vorige week een geweldige avond op Ibrox. Royale Union Saint-Gillis werd met 3-0 verslagen en dat was voldoende na de 2-0 nederlaag op Belgische bodem. Wat volgde was een gemakkelijke 4-0 overwinning op St. Johnstone. Met het oog op de clash met PSV hield manager Giovanni van Bronckhorst vaste krachten Tom Lawrence, Scott Arfield, Malik Tillman en Ryan Kent op de bank. Op Kent na werden deze spelers wel gebruikt als invaller.

Bij Rangers lijkt in aanvallend opzicht veel af te hangen van Antonio Colak. De zomeraanwinst kwam tot drie doelpunten in zijn eerste vijf wedstrijden namens de Schotse grootmacht. De Jong heeft een doelpunt minder gemaakt in het shirt van PSV, al zat daar wel de winnende treffer tegen Monaco bij. Hierdoor zijn de Eindhovenaren weer een stap bij het grote doel: plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.

