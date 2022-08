Mbappé en Neymar liggen op ramkoers; trainer en directeur gaan gesprek aan

Paris Saint-Germain is goed aan het nieuwe seizoen begonnen, al is er toch sprake van onrust in het Parc des Princes. Sterspelers Kylian Mbappé en Neymar zouden elkaar op dit moment niet kunnen luchten of zien. Dat meldt L'Équipe.

PSG won zaterdagavond met 5-2 van Montpellier, maar ondanks de ruimte overwinning kwamen de spanningen tussen de twee aanvallers aan de oppervlakte. Mbappé was op de trainingen deze week al niet te genieten en dat werd opgemerkt door zijn teamgenoten, maar de exacte reden was hen onbekend. Nadat Mbappé tegen Montpellier een penalty miste, had de Fransman verwacht dat hij de tweede bal die op de stip ging ook mocht nemen. Neymar eiste die echter op en scoorde, iets waar de staf van PSG geen problemen mee had.

Mbappé was er ???????????????? klaar mee! ?? De grootverdiener van Paris Saint-Germain kreeg de bal niet en besloot dus ook niet meer mee te rennen met de counter ?? En de kans had hij zeer waarschijnlijk zo binnengetikt... ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGMHSC pic.twitter.com/vBs3MWjgR1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2022

Toch was het volgens de Franse sportkrant de druppel die de emmer deed overlopen voor Mbappé, die een opvallend gefrustreerde indruk maakte in het restant van de wedstrijd. Neymar was niet bepaald onder de indruk van dat gedrag en besloot op Twitter een aantal tweets te liken, die ten koste gingen van Mbappé. Zo likete de Braziliaan een tweet waarin werd gesuggereerd dat Mbappé de eigenaar van de Parijzenaren zou zijn. De Fransman wordt op sociale media regelmatig gezien als 'eigenaar' van de club na het ondertekenen van zijn nieuwe megacontract.

Voor trainer Christophe Galtier en technisch directeur Luis Campos waren deze incidenten aanleiding genoeg om in gesprek te gaan met Mbappé en Neymar. Het is de bedoeling dat de twee hun ruzie bijleggen, al wordt dat volgens L'Équipe nog geen gemakkelijke klus. Mbappé zou deze zomer niet tegen een vertrek van Neymar zijn geweest en daar heeft de Braziliaan naar verluidt lucht van gekregen.