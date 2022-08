De Mos ziet ideaal PSV-middenveld: ‘Als je aan hem twijfelt, snap je het niet'

Maandag, 15 augustus 2022 om 13:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:39

Aad de Mos heeft genoten van de wedstrijd van PSV tegen AS Monaco. De Eindhovenaren versloegen Monaco en treffen daardoor Rangers FC in de play-offs in de Champions League. “Zo’n ontsnapping vergeet je nooit meer", meldde de voormalig oefenmeester bij het Eindhovens Dagblad. "En het heeft me ook iets geleerd. Om het koppel Érick Gutiérrez en Ibrahim Sangaré kan je niet meer heen.”

De prestatie van ‘Guti’ tegen de Monegasken deed De Mos denken aan de tweede periode van Philip Cocu bij PSV. “Hij gaf toen een keer een pass gaf op Jefferson Farfán, die de voorzet gaf en kopte de bal vervolgens zelf in. Guti stond bij zijn doelpunt achterin, verzorgde de goede opbouw van achteruit, lange pass op Bakayoko en hij scoort. Hij is een complete middenvelder. Mensen die geen verstand van voetbal hebben twijfelen aan hem.”

Volgens de analist is het daarom duidelijk dat de Mexicaan in de basis hoort. “Met Guti, Ibrahim Sangaré en Joey Veerman in de basis tegen Rangers heb je ook nog wisselgeld zat. Je kan ook Van Ginkel en Til er altijd nog in zetten.” Wanneer Elfrink de naam van Xavi Simons oppert, twijfelt De Mos. “Het was wel tegen Go Ahead hè”, refereert hij aan de twee doelpunten van Simons in Deventer. “Dat is een van de slechtst voetballende ploegen dit jaar.”

Ook over Ismael Saibari is De Mos positief. “Men kijkt alleen naar het spel aan de bal. Hij heeft veel vuil werk opgeknapt en laat ook anderen beter spelen. Hij is zeer belangrijk voor het evenwicht. Hij is een halve middenvelder en een halve aanvaller. Ik zou Saibari honderd procent opstellen, en dan kan je later Johan Bakayoko nog brengen. Hij laat Mwene aan de rechterkant in de basis staan en het is geen toeval dat daar al een aantal goals en assists uit zijn gevallen”, refereert hij aan het samenspel met Saibari.

Rangers - PSV wordt dinsdag om 21.00 uur Nederlandse tijd in gang geschoten.