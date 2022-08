Cristiano Ronaldo wil met niemand meer iets te maken hebben bij Man United

Cristiano Ronaldo is bezig om zichzelf van alles en iedereen te vervreemden bij Manchester United. Dat weet the Athletic. De Portugees heeft een gespannen situatie veroorzaakt op Carrington, het trainingscomplex van the Mancunians, zo blijkt uit de details die in Engelse media circuleren.

De nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0) etteren nog na bij United en dat is ook te merken aan Ronaldo. De aanvaller, die afgelopen weekend voor het eerst sinds lange tijd weer basisspeler was, heeft moeite met de reïntegratie binnen het team. The Athletic schrijft zelfs dat dit een uitdaging is voor Erik ten Hag en zijn staf, omdat Ronaldo ondertussen gebrouilleerd is geraakt met bijna iedereen.

Meestal luncht de Portugees helemaal alleen in de kantine van Carrington en maakt hij geen aanstalten om bij ploeggenoten te gaan zitten. Daarnaast is hij tijdens trainingen ook vaak geïrriteerd en gefrustreerd en dat maakt dat zijn collega-spelers ook weinig zin hebben om bij Ronaldo in de buurt te zijn. Tenslotte valt het op dat de meervoudig Ballon d'Or-winnaar de instructies van de technische staf over het algemeen negeert. Wel was hij zondag aanwezig bij de straftraining die Ten Hag oplegde na de nederlaag tegen Brentford.

Na dat duel werd de frustratie van Ronaldo, die graag weg wilde bij United en nu dus een stoorzender binnen de selectie blijkt, publiekelijk duidelijk. Hij was niet van plan om na de wedstrijd de meegereisde supporters te bedanken en was niet gediend van de opmerkingen van assistent-coach Steve McClaren, die hem op zijn fout wees. Ook negeerde hij Ten Hag, gaf hij zijn coach geen hand en was hij tijdens de wedstrijd al negatief richting ploeggenoten.