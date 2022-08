‘Ontevreden’ Van Nistelrooij laat Hoever thuis voor clash met Rangers

Maandag, 15 augustus 2022 om 11:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:13

PSV heeft de selectie voor het heenduel met Rangers FC in de play-offs van de Champions League bekendgemaakt. De 22-koppige selectie van trainer Ruud van Nistelrooij kent slechts één verrassing. Ki-Jana Hoever reist niet naar Schotland. De Eindhovenaren laten op de eigen clubsite weten dat hij de selectie versterkt van Jong PSV, dat maandagavond tegen FC Dordrecht speelt. PSV trapt dinsdag om 21.00 uur op Ibrox af tegen de Schotten.

Van Nistelrooij heeft tegen Rangers niet de beschikking over het geblesseerde trio Carlos Vinícius, Mauro Júnior en Yorbe Vertessen. Daarnaast blijft Richard Ledezma in Nederland voor aanvullend onderzoek. De 21-jarige middenvelder viel zaterdag geblesseerd uit tegen Go Ahead Eagles (2-5 winst) na een harde overtreding van Mats Deijl, die voor de charge met rood van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Danny Makkelie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoever is de meest opvallende afwezige in de selectie van Van Nistelrooij. Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV ontevreden over de sportieve ontwikkeling van de twintigjarige verdediger en is dit de reden dat hij in Eindhoven blijft. Van Nistelrooij koos ervoor om tegen Go Ahead Eagles verschillende spelers rust te gunnen in aanloop naar het treffen met het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Zo waren er basisplaatsen voor onder meer Ledezma, Xavi Simons en Fredrik Oppegård en werden Joey Veerman, Guus Til en Philipp Max op de bank gehouden.

Volledige selectie PSV:

Doel: Walter Benítez, Joël Drommel, Boy Waterman

Verdediging: Jordan Teze, Armando Obispo, André Ramalho, Jarrad Branthwaite, Derrick Luckassen, Philipp Mwene, Phillipp Max, Fredrik Oppegård.

Middenveld: Ibrahim Sangaré, Xavi Simons, Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez, Guus Til, Joey Veerman.

Aanval: Luuk de Jong, Cody Gakpo, Johan Bakayoko, Ismael Saibari, Sávio.