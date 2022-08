‘Ik heb hem nog nooit zo goed gezien als de laatste tijd bij Ajax’

Maandag, 15 augustus 2022 om 11:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:45

Kees Kist kon bij het kiezen van zijn elftal van de week niet om Ajacieden Steven Bergwijn en Antony heen. Eerstgenoemde maakte weliswaar een hattrick, maar zijn Braziliaanse collega was voor hem de speler van de week. Tevens koos de ex-spits voor PSV’er Xavi Simons en sprak hij lovende woorden over Heerenveen-keeper Andries Noppert, waarin hij Nederlands ‘beste keeper’ ziet.

Dat de Amsterdamse recordaankoop Bergwijn een plekje in het elftal van de week zou krijgen, kon bijna niet missen. De international maakte namelijk een hattrick. “Ik heb Bergwijn nog nooit zo goed gezien als de laatste tijd bij Ajax en Oranje, je ziet hem meer en meer opbloeien. Net als Antony is hij een nachtmerrie voor een verdediger.”

De Braziliaan in Amsterdamse dienst was volgens Kist dé speler van de week en noemt hem ‘heel opzienbarend’. “Wat een show! Een lust voor het oog. Als hij die trukendoos opengooit en het lukt, dan is dat wat men nou zo mooi vindt aan voetballen. Als hij dan ook nog een bal in het kruis schiet, blijkt hij ook nog heel effectief. Hij maakte die verdedigers van Groningen helemaal gek, al kwamen ze met zijn drieën op hem af.”

Kist stelt dat PSV'er Simons een speler is die door voetballiefhebbers wereldwijd in de gaten gehouden moet blijven worden. De rapporteur vindt hem een ‘openbaring, met nu weer twee goals en een assist’. “Geweldig dat PSV hem aangetrokken heeft. Wát een kwaliteiten, die druipen er echt van af. Dat is een hele echte. Ik heb genoten van hem.”

Als keeper koos Kist voor Noppert van Heerenveen, een speler die hij een grote toekomst toedicht. “Jeetjemina. We zeggen dat we geen écht goede keepers in Nederland hebben, maar ik denk dat deze de beste zou kunnen worden. Hij was echt formidabel tegen Feyenoord in De Kuip. Hij is mooi groot qua lengte en lijkt geen eendagsvlieg te zijn na vorig jaar bij Go Ahead Eagles, maar kan misschien wel alles beheersen."