AZ-directeur Huiberts spreekt klare taal na transferwens van Jesper Karlsson

Maandag, 15 augustus 2022 om 10:42 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:50

Een vertrek van AZ-speler Jesper Karlsson is 'op dit moment onbespreekbaar'. Zo heeft technisch directeur Max Huiberts aan de NOS laten weten. De aanvaller wil de Alkmaarders verlaten voor een grotere club, zo tekenden de Zweedse media eerder op uit zijn mond. Het Spaanse Celta de Vigo zou concreet zijn, maar als het aan zijn huidige club ligt, blijft de Zweed nog een jaar.

Karlsson kende vorig jaar een absoluut topseizoen, maar miste door een blessure de hele voorbereiding van AZ. Tot op heden speelde hij dit seizoen nog geen wedstrijd. Met 21 treffers en 16 assists was Karlsson vorig seizoen de belangrijkste speler voor de Alkmaarders. Dat dit de interesse heeft aangewakkerd van andere clubs is dus niet verrassend. Huiberts wil de buitenspeler echter nog minimaal één jaar behouden. "We hebben aangegeven dat we een sterke selectie willen behouden en willen presteren. Voor ons is het op dit moment onbespreekbaar", zo zei hij tegen de NOS.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Spaanse Celta de Vigo toont naar verluidt concrete belangstelling voor Karlsson en de speler zou zelf ook wel oren hebben naar een buitenlands avontuur. De Spaanse journalist Victor López meldde een tijd geleden dat AZ een bod van tien miljoen euro op Karlsson had geweigerd. Daarop wil Huiberts niet ingaan. "Op bedragen die wel of niet geboden worden ga ik niet in. Zij (Celta de Vigo, red.) hebben zich een tijdje geleden gemeld bij ons. Ik heb meteen tegen Jesper gezegd dat we hem nog een jaar willen houden. Die boodschap is helder overgekomen en blijft zo", aldus de technisch directeur Huiberts. Hij snapt dat Karlsson een mooie stap wil maken, 'maar hij moet ook snappen dat we met AZ graag willen presteren."

Huiberts zegt overigens niet dan een transfer in de toekomst onbespreekbaar is, want alles heeft een prijs. "Op dit moment halen wij geen vergelijkbare speler. Toen we Jesper haalden lieten wij Oussama Idrissi gaan. Dat konden we doen omdat we een vergelijkbare, zo niet betere, speler hadden binnengehaald. Jesper is van grote waarde voor AZ. We hebben hem nodig om onze doelstellingen te behalen." Karlsson heeft in Alkmaar nog een contract tot 2026 en zodoende heeft AZ een sterke onderhandelingspositie.