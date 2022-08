Van Hanegem geeft Ten Hag twee adviezen: ‘Niet doen bij Manchester United’

Maandag, 15 augustus 2022 om 10:02 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:02

Willem van Hanegem heeft het gevoel dat de benarde situatie van Erik ten Hag bij Manchester United mensen ‘blij maakt’. Iets dat De Kromme vervelend vindt, zo schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Wel heeft hij twee adviezen voor de trainer: “Stop met dat opbouwen in het eigen strafschopgebied en koop geen spelers waar je al eens mee werkte.”

Het Manchester United van Ten Hag kreeg afgelopen zaterdag een enorm pak slaag van Brentford en staat onderaan in de Premier League. "Ik kreeg een beetje het idee dat die situatie mensen blij maakt. Tot die categorie behoor ik niet. Ik zou het vervelend vinden als Erik ten Hag snel het veld zou moeten ruimen. Maar toen Frank de Boer sneuvelde bij Inter en later in recordtempo bij Crystal Palace en Mark van Bommel bij VFL Wolfsburg, toen zag je hier en daar ook triomfantelijke gezichten", aldus Van Hanegem. Hij hoopt dat zijn landgenoot de tijd krijgt in Manchester. "Met nul punten nu tegen Liverpool, terwijl de club al in de fik staat; het is niet best."

Verder heeft hij twee dringende adviezen voor Ten Hag. "Ik zou hem wel willen adviseren om te stoppen met dat opbouwen in het eigen strafschopgebied. Ik weet dat het mode is, maar het slaat nergens op. Het kostte de ploeg de 2-0 na balverlies van Christian Eriksen. Deze ploeg is er niet toe in staat of er nog niet aan toe. Laat je laatste lijn lekker aansluiten en zoek het wat verder op het veld uit, zou ik zeggen." Ook qua inkomende transfers heeft Van Hanegem een tip: "En wat ik ook vreemd vind is dat er allemaal namen vallen van eventuele aankopen waar Ten Hag al eens mee werkte. Zou ik niet doen en zeker niet bij Manchester United. Lisandro Martínez werd nu al afgebrand en dat rekenen ze de trainer die met hem heeft gewerkt extra aan."

De naam van Cody Gakpo zingt ook rond in Manchester en die interesse verbaast Van Hanegem. "Dat moet dan nog voor de wedstrijden tegen Monaco zijn geweest, want die toonden aan dat een extra jaar in Eindhoven beter voor hem is. Ja, ook ik vind Gakpo een goede speler, maar een leuke voorzet tegen Go Ahead, dat is nog te weinig, hè. Laat het maar zien deze week tegen Rangers, in een wedstrijd waarin het er echt om gaat."

Ondanks de goede start van PSV in de Eredivisie en in Europa, hebben de Eindhovenaren Van Hanegem nog niet weten te overtuigen. Ook niet met de winst op AS Monaco. "Heel veel spelers vielen door de mand, maar twee doelpunten uit het niets maakten van Obispo opeens een geweldige verdediger, Sangaré had toch opeens nauwelijks ballen ingeleverd en Ruud van Nistelrooij was een toptrainer." Volgens de columnist was dit een sterk staaltje scorebordjournalistiek. "PSV wint nu nog op basis van individuele kwaliteiten, maar absoluut nog niet omdat ze als team duidelijk maken wat ze willen."