Gerbrands schetst vreselijke situatie: ‘Dit wordt echt onderschat in voetbal'

Maandag, 15 augustus 2022 om 09:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:28

Toon Gerbrands heeft met veel plezier in de voetballerij gewerkt, maar noemde de persoonlijke bedreigingen, aan tafel bij Studio Voetbal, 'geen pretje'. De ex-algemeen directeur van AZ en PSV kreeg in zijn periode bij de Eindhovenaren te maken met ernstige bedreigingen en kreeg zelfs politiebescherming. "Dit is een van de onderwerpen die het minst besproken wordt in de voetballerij. Ik vind dat het onderschat wordt wat al die directeuren allemaal meemaken", aldus Gerbrands.

Op de vraag van presentator Sjoerd van Ramshorst of Gerbrands de voetballerij een leuke wereld vond, zei de ex-directeur volmondig 'ja'. Tafelgenoot Arno Vermeulen stipte de bedreigingen aan en vroeg hem of hij 'ook niet een beetje klaar was met persoonlijke bedreigingen naar hem en technisch directeur John de Jong toe'. Dat beaamde Gerbrands. "Na het vertrek van Van Bommel, kwamen de bedreigingen. In elke baan betaal je een prijs voor het vak waar je in zit. En dit was geen pretje. Ik kreeg politiebescherming, er stond een busje in de straat en ik mocht niet alleen naar mijn auto lopen. Na een thuiswedstrijd tegen Twente werd ook nog de hoofdingang van ons stadion bestormd. Maar dat is een van de onderwerpen die het minst besproken wordt in de voetballerij: wat al die directeuren allemaal meemaken." Vermeulen vroeg vervolgens of hij dacht dat men de bedreigingen onderschat. "Absoluut. Ik weet van collega’s wat er allemaal speelt en dat is erger dan iedereen denkt", weet Gerbrands.

De ex-directeur sprak verder over een spagaat waar de clubleiding van PSV in terechtkwam. "Je gaat afwegen wat je moet doen. Want geef je toe aan deze supporters, dan zijn zij aan de macht. Dus daar moet je op een hele slimme manier mee omgaan, want waar ligt de grens? Ik heb het er thuis weleens over gehad. Waar ligt die grens? Want dat kun je zelf niet bedenken. Dat moet je per situatie laten afhangen." Op de vraag van Vermeulen of hij een saferoom in huis heeft antwoordt Gerbrands met nee. "Ik had zelfs geen camerasysteem en dat heb ik toen wel moeten aanschaffen. Maar daar heb je overigens niks aan, want dan weet je hoe laat de bivakmutsen voor jen deur hebben gestaan. Maar verder weet je niks!"



Gerbrands ging ook in op de situatie van Mohamed Ihattaren nu en toen hij nog speler van PSV was. Misdaadjournalist John van den Heuvel meldde dat de leaseauto van de speler, toen deze nog bij PSV onder contract stond, afbrandde. Gerbrands ontkende dit stellig. "Honderd procent zeker van niet." De ex-directeur ontkende tevens dat er toentertijd signalen waren dat Ihattaren contacten zou hebben uit het criminele milieu. "Nee dat soort dingen was bij ons niet aan de orde. Bij PSV werd Mo heel snel gebracht en dat deed hij heel goed. Nadat er een periode aanbrak dat hij niet veel meer speelde, hebben wij heel veel problemen met hem gehad, ook in relatie tot zijn vader die overleed.

In de kranten noemde Ihattaren wel dat John de Jong en ik er alles aan hadden gedaan om hem te helpen. En dat durf ik ook echt te zeggen hier: wij hebben er écht alles aan gedaan om hem te helpen." De toenmalige PSV-trainer van Ihattaren, Roger Schmidt, kreeg vaak de zwarte piet toegespeeld inzake Ihattaren's terugvallen. "Maar het was juist Schmidt die het meeste geduld met hem leek te hebben", meent Gerbrands, die wel aanstipte dat de coach weliswaar in het talent bleef geloven, maar hem toch ook weer niet opstelde. "Daar kon Mo moeilijk mee omgaan. Via Mino Raiola ging hij naar Italië en daarna heb ik hem nooit meer gesproken. Het is een hele aardige en correcte jongen, maar als je zulke verhalen leest schrik je wel." Gerbrands maakte zich wel zorgen om Ihattaren in zijn tijd bij de Eindhovenaren. "Rondom jonge mensen die geld verdienen hangen altijd mensen heen. De ene is daar sterker in dan de ander en bij Ihattaren lag dat soms wat gevoelig."