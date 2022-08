Driessen: ‘Louis van Gaal wordt weer opgezadeld met twee probleemgevallen’

Het wordt voor Alfred Schreuder nog een hele klus om Steven Berghuis en Davy Klaassen tevreden te houden. Dat schrijft Valentijn Driessen maandagochtend in zijn column voor De Telegraaf. Schreuder koos er tijdens de overtuigende zege op FC Groningen (6-1) voor om Brian Brobbey in de punt van de aanval te posteren, waardoor aanvoerder Dusan Tadic van de spitspositie naar 10 verhuisde. Steven Berghuis werd hiervan het kind van de rekening.

Driessen verwacht dat Berghuis en Klaassen met hun zaakwaarnemers aan gaan kloppen bij de leiding van Ajax. “Zonder uitzicht op een basisplaats zullen ze op zeker willen verkassen naar een club waar speeltijd wordt gegarandeerd zodat de twee in beeld blijven bij bondscoach Louis van Gaal”, schrijft de columnist. “Na zijn twee probleemkinderen in Barcelona – Memphis Depay en Frenkie de Jong – wordt Van Gaal drie maanden voor het WK door Schreuder opgezadeld met twee Ajax-probleemgevallen.”

Berghuis was afgelopen seizoen onder Erik ten Hag een openbaring op 10, maar met Brobbey én Tadic in de basiself, kiest hij er momenteel voor om met Berghuis een vaste basisspeler van Oranje te passeren. Ook Davy Klaassen was de laatste interlands een zekerheidje voor bondscoach Louis van Gaal. Indien Antony in de laatste weken van de zomerse transferwindow niet vertrekt, lijken er ook voor Klaassen weinig speelminuten in het verschiet te liggen.

Driessen is van mening dat Tadic altijd moet spelen. “Hij is niet alleen de meest waardevolle Eredivisie-speler van deze eeuw; Tadic is ook de onbetwiste leider van de spelersgroep, voorbeeld voor jonge spelers en iemand die de groep in de hand houdt. Terecht dat Schreuder deze facetten meetelt bij zijn beoordeling van Tadic.” Driessen verwacht dat ‘het tijdperk-Tadic’ nog hooguit twee seizoenen duurt. “Alleen is zorgvuldigheid voor Tadic’ aftocht een vereiste, wil het niet tot grote brokken leiden en ten koste gaan van resultaten. Berghuis en Klaassen zijn nu niet van het kaliber Tadic om de aanvoerder te lozen.”

Schreuder liet na afloop van het Eredivisie-duel met Groningen op een persconferentie weten te verwachten dat hij zijn brede selectie tevreden weet te houden. “Dit doen we door met elkaar te communiceren. Het is belangrijk dat je zaken probeert uit te leggen. Dat je veel wedstrijden krijgt in een korte tijd. Dan probeer je andere jongens vandaag ook speelminuten te geven, want je weet dat je iedereen nodig hebt. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel, dat is kampioen worden. Daar hebben we iedereen voor nodig”, aldus Schreuder.