Man United komt met reactie na geruchten over contractontbinding voor Ronaldo

Maandag, 15 augustus 2022 om 07:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:10

Manchester United ontkent de geruchten dat de club overweegt om het contract van Cristiano Ronaldo te ontbinden als de Portugees zijn gedrag niet snel aanpast. Dit nieuws werd zondagavond gebracht door The Times en Sky Sports. De clubleiding zou naar verluidt vinden dat de negatieve houding van Ronaldo veel impact heeft op de sfeer binnen de spelersgroep. Na de uitwedstrijd tegen Brentford (4-0 verlies) liet de 37-jarige Portugees zich publiekelijk van zijn slechtse kant zien.

Deze geruchten worden nu echter door United de kop ingedrukt. De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2023 met een optie voor nog een jaar. De officiële reactie van the Red Devils is dat Ronaldo niet te koop is. “Er is geen verandering in het standpunt van de club”, zegt een woordvoerder van de club tegenover Sky Sports.

Ronaldo ging zondag met gebaren en woorden flink tekeer tegen David de Gea, die er bij meerdere goals niet goed uitzag. Verder was na afloop te zien dat Ronaldo geen tijd nam om de meegereisde uitsupporters te bedanken, liep hij Erik ten Hag ijskoud voorbij en voerde hij een felle discussie met Steve McClaren. McClaren is bij United de assistent van Ten Hag. United stond zaterdagmiddag na 35 minuten al met 4-0 achter tegen Brentford.

Ten Hag erkende na de wedstrijd tegen Brentford dat het teamproces bij United moeizaam verloopt. “We bevinden ons als team in een moeizaam proces. Je verwacht een andere start. Het lijkt erop dat we de fouten van vorig seizoen hebben meegenomen naar dit seizoen. Daar moeten we snel verandering in brengen. We hebben nieuwe spelers en kwaliteit nodig. We zullen proberen om ze ervan te overtuigen om naar ons toe te komen.”

Gary Neville riep Ronaldo onlangs als analist van Sky Sports al op om duidelijkheid te geven over zijn toekomst. "Ik ben een beetje teleurgesteld in hem omdat hij de manager in de persconferenties het woord laat nemen. Ronaldo heeft nu een goede leeftijd. Hij is de laatste tien jaar samen met Lionel Messi de grootste speler van de wereld geweest. Hij heeft alle ervaring van de wereld. Zou het te veel gevraagd zijn dat hij zich uitspreekt en een interview geeft om dingen op te helderen, ons te vertellen wat hij eigenlijk denkt en wat er eigenlijk aan de hand is?”, aldus Neville.