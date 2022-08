Conte deelt sneer uit op Instagram en weigert strijdbijl met Tuchel te begraven

Maandag, 15 augustus 2022 om 07:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:22

Thomas Tuchel en Antonio Conte hebben gereageerd op de opstootjes die plaatsvonden tijdens en na de verhitte derby tussen Chelsea en Tottenham Hotspur (2-2). De managers van de Londense clubs kregen het tot twee maal toe met elkaar aan de stok en moesten uit elkaar gehouden door staf en spelers na de gelijkmakers van the Spurs. Beiden kregen na afloop een rode kaart van scheidsrechter Anthony Taylor.

Pierre-Emile Hojbjerg maakt de openingstreffer van Kalidou Koulibaly ongedaan, waarna Conte de goal vierde in de richting van de meegereisde supporters van Tottenham, maar ook in de richting van de dug-out van Chelsea. Dat was de aanleiding voor de eerste van twee opstootjes, waarvan de tweede diep in de blessuretijd ontstond. Diep in blessuretijd hield Tottenham een punt aan de Londense derby over nadat Harry Kane een hoekschop van Ivan Perisic binnenkopte.

Scheidsrechter Taylor floot na de gelijkmaker van Kane voor het laatste fluitsignaal. De twee managers schudden elkaar vervolgens de hand, waarbij Tuchel Conte in de hand leek te knijpen. Een nieuw opstootje volgde met rode kaarten voor beide managers tot gevolg. Conte reageerde na afloop op een moment na de 2-1 van Reece James. Tuchel vierde de treffer uitbundig door langs Conte te rennen. “Gelukkig zag ik je niet. Je laten struikelen zou zeker verdiend zijn geweest”, schrijft Conte als onderschrift bij de beelden op zijn Instagram.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! ???? pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

“Ik dacht dat als we elkaar de hand schudden we elkaar in de ogen zouden kijken, maar hij had een andere mening," zei Tuchel na de wedstrijd tegenover Sky Sports. “Ik denk dat het niet nodig was, maar er was wel meer niet nodig vandaag. Die rode kaarten voor ons is een van de vele foute beslissingen van de scheidsrechter vandaag. Er is geen wrok richting Conte. We hebben elkaar niet beledigd, niet geslagen, we vochten voor onze teams. Ik ben verbaasd dat we daar allebei een rode kaart voor hebben gekregen.”