‘Neymar woedend: Mbappé probeerde hem figuurlijk te liquideren bij PSG’

Maandag, 15 augustus 2022 om 00:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:41

Kylian Mbappé eiste bij de onderhandelingen over zijn contractverlenging dat Neymar weggestuurd zou worden bij Paris Saint-Germain, zo beweert Romain Molina. De gerenommeerde voetbaljournalist schrijft voor the Guardian, de BBC en The New York Times en is zeer goed ingevoerd bij PSG. "Het probleem is dat de ene speler de andere wilde laten wegsturen, niets ingewikkelder dan dat", aldus Molina op Twitter.

Zaterdagavond werd het broeiende sterrenconflict tussen Mbappé en Neymar al op het veld van PSG zichtbaar. Mbappé mocht tegen Montpellier (5-2 winst) de eerste penalty van de wedstrijd nemen, maar zag zijn inzet gekeerd worden. Toen de bal verderop in de eerste helft opnieuw op de stip ging, eiste Neymar de bal op, tot grote frustratie van de Fransman. De Braziliaan schoot wél raak en kon nadien in de lokale media volop lezen over de vermeende 'penaltygate'.

Ce n’est pas un problème de tireur de penalty au PSG, c’est un souci d’un joueur demandant à sa direction de faire partir un autre joueur (tout en croyant que ce dernier n’allait pas être au courant). Pas plus compliqué que ça. — Romain Molina (@Romain_Molina) August 14, 2022

Dat Mbappé tegen Montpellier plots naar voren werd geschoven als eerste penaltynemer, werd opvallend gevonden door de Franse pers, temeer omdat Neymar in de Super Cup tegen Nantes (4-0 winst) nog mocht aanleggen vanaf elf meter. Mbappé miste overigens de openingsfase van het seizoen door een blessure en maakte pas tegen Montpellier zijn eerste minuten. Hij stond dus ook niet op het veld tijdens de genoemde Super Cup.

Neymar gooide na de wedstrijd van zaterdag eigenhandig olie op het vuur met opvallend gedrag op Twitter. De Braziliaan likete twee tweets waarin de penaltycase bij PSG ter sprake kwam. "Mbappé is nu officieel de penaltynemer van de club", luidde een van die tweets. "Dit is duidelijk een contractuele kwestie, want bij geen enkele club ter wereld zou Neymar de tweede nemer zijn. Het lijkt erop dat Mbappé de eigenaar is van PSG."

Volgens Molina, de eerder genoemde Franse freelancejournalist van onder meer the Guardian, is er echter helemaal geen sprake van een 'penaltygate'. Molina stelt dat Neymar woedend is op Mbappé vanwege de eis die hij zou hebben neergelegd bij PSG: verkoop Neymar. "Mbappé dacht dat Neymar er niet achter zou komen", stelt Molina. Mbappé kwam na een jaar van onderhandelingen uiteindelijk in juni tot een akkoord met PSG om zijn contract te verlengen, en liet daarmee Real Madrid schieten. Ook Neymar bleef vervolgens 'gewoon' actief in de Franse hoofdstad.