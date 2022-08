Supersub Alaba bezorgt Real Madrid met fraaie vrije trap goede seizoensstart

Zondag, 14 augustus 2022 om 23:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:06

Real Madrid is het nieuwe LaLiga-seizoen zondagavond begonnen met een nipte zege. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti creëerde volop kansen op bezoek bij Almería, maar wist een vroege achterstand pas na rust om te buigen: 1-2. David Alaba stond koud in het veld en werd als invaller met een fraaie vrij trap uiteindelijk matchwinner.

Waar Ancelotti tijdens de gewonnen strijd om de Super Cup tegen Eintracht Frankfurt nog koos voor zijn vertrouwde middenveld, bestaande uit Luka Modric, Casemiro en Toni Kroos, besloot hij tegen Almería de eerste twee op de bank te zetten ten faveure van Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouameni. De Italiaanse oefenmeester voerde in zijn basiselftal nog drie andere wijzigingen door. Ook Nacho Fernández, Antonio Rüdiger en Lucas Vázquez begonnen tijdens de opening van het nieuwe LaLiga-seizoen van Real vanaf het eerste fluitsignaal.

??????????! Promovendus Almería schiet uit de startblokken en komt op een 1-0 voorsprong tegen Real Madrid! ??@ElSierd geeft Largie Ramazani een 8.7 voor de celebration ???????#ZiggoSport #LaLiga #AlmeriaRealMadrid pic.twitter.com/cqeMEzAnkL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2022

De Koninklijke maakte in de openingsfase zijn intenties duidelijk, want Almería werd direct veroordeeld tot verdedigen. De thuisploeg kwam daarentegen geheel onverwachts al vroeg in het duel op voorsprong. Uit een counter was de verrassende voorsprong voor de promovendus een feit. Íñigo Eguaras legde de bal slim achter de verdediging van Real, waarna Largie Ramazani oog in oog met Thibaut Courtois koel bleef: 1-1. Real reeg de kansen vervolgens aaneen, maar keek bij rust nog steeds tegen een achterstand aan. Karim Benzema schoot het afgelopen seizoen veelvuldig met scherp, echter liet hij de grootste mogelijkheid onbenut door een voorzet van Vinícius Júnior over het doel te schieten.

Vázquez dacht Real op slag van rust naast Almería te schieten, maar zag zijn treffer op aangeven van Kroos afgekeurd worden vanwege buitenspel. In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld. De ploeg van Ancelotti was heer en meester, al lukte het de bezoekers lange tijd niet om het veldoverwicht ook in doelpunten uit te drukken. De gelijkmaker kon echter niet uitblijven en met een uur op de klok kwam Real toch verdiend langszij. De bal viel na een scrimmage voor de voeten van Vázquez, die ditmaal geen streep door zijn treffer gezet zag worden. De moegestreden thuisploeg probeerde het gelijkspel met hand en tand te verdedigen. Invaller Alaba stond nog geen één minuut in het veld, toen hij Real een kwartier voor tijd toch nog de zege bezorgde. De verdediger schoot een vrije trap vanaf een meter of twintig op fraaie wijze via de binnenkant van de paal binnen: 1-2.

?????????? ??????????!!! ?? Hij komt nét het veld in en doet dit met zijn allereerste balcontact: wat een fantastische vrije trap! ?? Real Madrid staat nu op een 2-1 voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #AlmeriaRealMadrid pic.twitter.com/8G2fwUXst6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2022