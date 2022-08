Besiktas en Weghorst geven comfortabele 0-3 voorsprong helemaal weg

Zondag, 14 augustus 2022 om 23:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:15

Besiktas heeft een 0-3 voorsprong tegen Alanyaspor in de Turkse Süper Lig zondagavond niet over de streep weten te trekken. Er leek voor Kara Kartallar geen vuiltje aan de lucht na drie goals voor rust, maar na een rode kaart voor Emrecan Uzunhan sleepte Alanyaspor in extremis alsnog een punt uit het vuur: 3-3. De late remise betekent het eerste puntverlies van het seizoen voor Besiktas.

Bij Besiktas had trainer Valériën Ismaël opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Wout Weghorst, terwijl Leroy Fer bij Alanyaspor in een controlerende rol op het middenveld de wedstrijd aanving. Het duel was slechts drie minuten oud toen de bezoekers de score al wisten te openen. Een hoekschop werd bij de tweede paal slim opnieuw voor goal gekopt door Weghorst, waarna Georges-Kevin N'Koudou van dichtbij hard raak schoot: 0-1.

????! Assist van Wout Weghorst! ?? Besiktas komt razendsnel op een 1-0 voorsprong: N'Koudou schiet fijn raak na een prima kopbal van Weghorst ??#ZiggoSport #Superlig #ALYBJK pic.twitter.com/bEgDcSnXWw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2022

Besiktas was al snel klaar met de thuisploeg, want binnen twintig minuten slaagde de ploeg van Ismaël erin om de marge te verdubbelen. Hierbij eiste Leroy Fer een negatieve hoofdrol op. De Nederlandse middenvelder vergat uit te stappen in zijn zestienmetergebied, waardoor Salih Ucan geen strobreed in weg werd gelegd en simpel kon binnenschuiven: 2-0. De score werd nog in het eerste bedrijf verder opgevoerd via Rachid Ghezzal, die zelf achter de bal ging staan na een overtreding van Oussama Targhalline op hem in het zestienmetergebied. Vanaf elf meter drukte de vleugelaanvaller vervolgens overtuigend in het dak van het doel af.

Nog in de eerste helft kwam Besiktas met een man minder te staan nadat Uzunhan met zijn hand in het gezicht van Zinedine Ferhat zwaaide. De middenvelder kon door deze overtreding met een tweede gele kaart inrukken. In overtal bracht Alanyaspor de spanning in de wedstrijd in de blessuretijd van het eerste bedrijf toch ineens weer terug. Toen Efkan Bekiroglu een vrije trap met de nodige precisie in de kruising schoot. Alanyaspor ging in de tweede helft op jacht naar de aansluitingsteffer en vond deze in de slotfase dankzij Romain Saiss, die knullig in eigen doel kopte. Dat Besiktas ruim 55 minuten met een man minder speelde, deed de ploeg in blessuretijd uiteindelijk de das om. Ferhat werd onreglementair neergehaald in het zestienmetergebied, waarna Daniel Candeias vanaf elf meter de comeback compleet maakte: 3-3.

????????????????! ?? Alanyaspor keek tegen een 3-0 achterstand aan, maar dankzij de rake pingel van Candeias staat het nu gewoon weer gelijk ??#ZiggoSport #SuperLig #ALYBJK pic.twitter.com/pNNpKhoxp8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2022