Perez vraagt aandacht Ten Hag: ‘Want dit is een héle goede analyse van Arnold’

Zondag, 14 augustus 2022 om 22:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Kenneth Perez denkt dat de enorme fouten in de opbouw bij Manchester United afgelopen zaterdag tegen Brentford (4-0 verlies) te wijten zijn aan de tactische orders van Erik ten Hag. De analist van ESPN raadt de coach in Dit was het Weekend min of meer aan om goed te kijken naar hoe sc Heerenveen het diezelfde avond aanpakte tegen Feyenoord (0-0), zoals in de studio wordt getoond door zijn collega Arnold Bruggink. "Dit is een hele goede analyse van Arnold", complimenteert Perez.

Bruggink laat voorafgaand aan zijn verhaal een opmerkelijke statistiek zien: Feyenoord had in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Vitesse (2-5 winst) liefst achttien balveroveringen in de laatste veertig meter van het veld, de helft van Vitesse dus. Daaruit voort kwamen vijf schoten van de Rotterdammers. Een week later was het in De Kuip compleet anders voor Feyenoord, dat tegen Heerenveen slechts acht keer de bal veroverde in de laatste fase en daaruit geen enkel schot produceerde.

"Dat komt omdat Heerenveen ze simpelweg bijna die kans niet gaf", laat Bruggink zien. "In Nederland willen ploegen eigenlijk altijd voetballen van achteruit, maar Heerenveen deed gisteren iets heel anders: die gaven Feyenoord bijna niet de mogelijkheid om te onderscheppen. Heerenveen speelde in de beginfase wel achterin rond, en je ziet op de beelden dat Feyenoord altijd aan het loeren is. Ze willen graag dat het middenveld ingespeeld wordt, zodat ze snel kunnen onderscheppen. Maar Heerenveen speelde hem dan gewoon lang, zodat anderen konden bijsluiten. Dan verlies je de bal desnoods daar maar, dat is dan veel minder erg."

Perez trekt vervolgens een parallel met Manchester United. "Moet je nagaan: Heerenveen kan blijkbaar wél steeds bekijken: wat vraagt de situatie? Kunnen we opbouwen, of is een lange bal nodig? En dan kom je toch bij Manchester United..." De genoemde ploeg van Ten Hag gaf de eerste twee doelpunten tegen Brentford weg na balverlies op eigen helft. Bij de tweede treffer werd Christian Eriksen onder enorme druk ingespeeld door David de Gea, waardoor uiteindelijke doelpuntenmaker Mathias Jensen kon onderscheppen.

"Ten Hag heeft waarschijnlijk gehamerd op: opbouwen, opbouwen, opbouwen", denkt Perez. "En dan zien spelers niet meer dat er ook een andere optie is. Dan wordt Eriksen ingespeeld met een man in zijn rug, in plaats van dat De Gea gewoon lang speelt. Dat komt waarschijnlijk doordat de trainer er heel erg op gehamerd heeft. Het gaat altijd om een situatie te kunnen herkennen in het veld, en niet zomaar doen wat je verteld wordt. Dit is een hele goede analyse van Arnold. Andere trainers gaan hier waarschijnlijk ook naar kijken, dus we zullen zien hoe het komende weken gaat met de balveroveringen bij Feyenoord", knipoogt Perez.