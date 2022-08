Roma boekt zakelijke uitzege; Mourinho laat Dybala en Wijnaldum debuteren

Zondag, 14 augustus 2022 om 22:34 • Wessel Antes • Laatste update: 22:45

AS Roma heeft zondagavond een zakelijke 1-0 uitzege geboekt op Salernitana. Na 33 minuten maakte middenvelder Bryan Cristante de enige goal van de wedstrijd. José Mourinho liet Paulo Dybala vanaf het beginsignaal meespelen, terwijl ook Georginio Wijnaldum een kwartier voor tijd mocht invallen. Bij de thuisploeg speelde Tonny Vilhena negentig minuten mee.

Mourinho begon de eerste competitiewedstrijd met slechts één nieuweling in de basis. Dybala mocht zijn kunsten hangend vanaf de rechterkant laten zien. Wijnaldum zat wel bij de wedstrijdselectie, maar begon op de bank. Rick Karsdorp speelde als rechtermiddenvelder. Bij Salernitana maakte Vilhena direct zijn basisdebuut, terwijl trainer Davide Nicola ook een plekje in had geruimd voor Erik Botheim. Botheim was deze zomer transfervrij, nadat hij zijn contract bij FC Krasnodar had ontbonden. De 39-jarige Franck Ribery moest in de eerste helft toekijken als wisselspeler.

Roma kwam na 33 minuten op voorsprong, toen Cristante de bal na een blok voor zijn voeten kreeg. Met een laag schot wist de middenvelder van I Giallorossi de bal rechts langs keeper Luigi Sepe te schieten. De voorsprong was vrij terecht, aangezien de Romeinen voor rust het betere team waren. Salernitana was in de eerste helftj fel en maakte vele overtredingen, wat leidde tot gele kaarten voor Lassana Coulibaly, Norbert Gyomber en Grigoris Kastanos. Na het rustsignaal kon het elftal van Mourinho de kleedkamer opzoeken met een 0-1 voorsprong.

In de 54ste minuut kwam Ribery in het veld bij de thuisploeg, maar met de creatieve Fransman erbij kon Salernitana niet direct gevaarlijker worden. Na een uur spelen bracht Mourinho defensieve middenvelder Nemanja Matic erin voor spits Tammy Abraham, om zo de wedstrijd in het slot te gooien. Dat lukte Roma dan ook vrij aardig, want Salernitana wist nauwelijks grote kansen te creëren. Tien minuten voor het eindsignaal maakte Wijnaldum zijn officiële debuut voor Roma. In de 87e minuut dacht de Nederlander direct zijn eerste treffer te maken, maar het feest ging niet door omdat hij in buitenspelpositie stond. Met Wijnaldum wist de Conference League-winnaar de eerste zege van het Serie A-seizoen binnen te slepen.