Promes is niet te stoppen en schiet Spartak met twee goals naar koppositie

Zondag, 14 augustus 2022 om 21:48 • Wessel Antes • Laatste update: 21:52

Quincy Promes heeft Spartak Moskou zondagavond wederom een grote dienst bewezen, door twee keer te scoren in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sochi. Daardoor heeft zijn club de koppositie kunnen heroveren in de Russische Premier League. Promes maakte in zijn laatste vier wedstrijden zes doelpunten en gaf daarnaast twee assists.

Spartak kwam zondag moeilijk op gang tegen Sochi. Pas na een uur spelen wist Promes de ban te breken voor de club uit Moskou. Na een pass van Mikhail Ignatov schoot de Nederlander de bal langs keeper Denis Amadov. Een kwartier later moest diezelfde Amadov alweer vissen, toen Anton Zinkovskiy de bal hard rechtsbovenin tegen de touwen aan knalde. Daarmee was de wedstrijd definitief gespeeld.

Bij de derde en laatste treffer van Spartak liet Promes zijn klasse zien. Na een vlotte combinatie kapte de buitenspeler zijn tegenstander achter het standbeen uit, waarna hij de bal na een vlotte dribbel in de verre hoek schoot. Spartak staat na vijf wedstrijden op dertien punten en is koploper in Rusland. Zenit-Sint Petersburg staat op de tweede plek met elf punten. In juli werd bekend dat Promes in verweer gaat tegen de straf die de civiele rechtbank tegen hem uitsprak. De aanvaller van Spartak Moskou werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding vanwege het steekincident dat plaatsvond op een familiefeest in de zomer van 2020. Promes stak zijn neef, die vervolgens naar de civiele rechter stapte.