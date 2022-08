Penaltymissers Vanaken worden Club mede dankzij wervelende Lang niet fataal

Zondag, 14 augustus 2022 om 20:55 • Jordi Tomasowa

Club Brugge heeft zondagavond ondanks twee missers vanaf de strafschopstip van Hans Vanaken een comfortabele zege geboekt op OH Leuven. Dankzij goals van Casper Nielsen, Ferran Jutglà en Noa Lang zet de ploeg van trainer Carl Hoefkens een streep onder de tegenvallende seizoensstart: 0-3. De Oranje-international liet zich als invaller veelvuldig zien met succesvolle dribbels en hoogstandjes. Door de zege stijgt Club naar de vijfde plaats in de Jupiler Pro League.

Hoefkens ruimde zondagavond andermaal geen basisplaats in voor Lang, die nog altijd aast op een transfer. Club kwam halverwege de eerste helft met de schrik vrij nadat een goal van Nachon Nsingi afgekeurd werd wegens buitenspel. De regerend landskampioen wist vervolgens zelf wel na ruim een half uur spelen de ban te breken via Nielsen. De zomerse aanwinst strafte een verkeerde pass van Kristiyan Malinov direct af: 0-1.

Penalty Noa Lang... ????????! ??

In eerste instantie mist Hans Vanaken de strafschop, maar de keeper van Leuven was te snel van zijn lijn en Noa Lang mag de herkansing nemen ??



De Nederlander blijft koel en scoort: 0-3 ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #OHLCLU pic.twitter.com/12ocED5svG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2022

De bezoekers moesten een tegenvaller incasseren toen Andreas Skov Olsen op slag van rust geblesseerd het veld verliet en werd vervangen door Lang. Club kon echter met een comfortabele voorsprong de kleedkamers opzoeken dankzij Jutglà. Op aangeven van Kamal Sowah kapte hij zowel doelman Valentin Cojocaru als Ewoud Pletincx uit om daarna het leer in een leeg doel te schuiven: 0-2.

De bezoekers voerden de score vroeg in de tweede helft verder op. Lang werd gevloerd in het zestienmetergebied door Mousa Al-Tamari, waarna de bal op de stip ging. Vanaken bleef in eerste instantie oog in oog met doelman Cojocaru vanaf de strafschopstip niet koel, maar omdat de sluitpost van Leuven te vroeg van zijn lijn kwam mocht de penalty opnieuw genomen worden. Lang schoot hierna wel hard raak: 0-3. In de slotfase werd lang opnieuw onderuit gehaald in het zestienmetergebied. De Oranje-international liet het ditmaal opnieuw aan Vanaken over, echter moest de aanvoerder van Club toezien hoe Cojocaru opnieuw redding wist te brengen.