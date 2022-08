Maurice Steijn onthult dat recorddoelpunt van Sparta kopie is uit het buitenland

Zondag, 14 augustus 2022 om 20:44 • Wessel Antes • Laatste update: 20:50

Assistent-trainer Nourdin Boukhari oefende afgelopen zaterdag nog met de spelers van Sparta Rotterdam op het nemen van de aftrap, zo onthult Maurice Steijn in gesprek met ESPN. Sparta kwam zondagmiddag al na acht seconden op voorsprong dankzij een doelpunt van Vito van Crooij, die daarmee het veertig jaar oude record van Koos Waslander evenaarde.

De Sparta marsch was pas net afgelopen toen Younes Namli de bal direct diep stuurde op de sprintende van Crooij, die AZ-keeper Hobie Verhulst omspeelde en de bal in het lege doel schoot. Even leek het feest niet door te gaan omdat de grensrechter met zijn vlag wapperde, maar uiteindelijk konden de Spartanen alsnog feest vieren. Van Crooij evenaarde hiermee het record van Waslander, die als speler van NAC Breda op 20 maart 1982 al na acht seconden de score opende tegen PEC Zwolle.

????????????: @SpartaRotterdam evenaart het record van snelste Eredivisie-doelpunt ooit! ??? Vito van Crooij heeft slechts 8 seconden nodig...#spaaz pic.twitter.com/1t89DWCWe2 — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2022

“We hebben deze aftrap zaterdag getraind en toen schoot Van Crooij nog op de lat. Het is geweldig als je zo aan de wedstrijd kan beginnen”, aldus Steijn. De Spartanen keken de aftrap af van AFC Bournemouth, dat vorig seizoen in een wedstrijd tegen Fulham na rust op identieke wijze scoorde. Voormalig Vitesse-huurling Dominic Solanke was toen het eindstation van de ingestudeerde aftrap. “Daar hebben we hem van, ja”, erkende Steijn.

Boukhari houdt zich bij Sparta bezig met de standaardsituaties en daar geeft Steijn hem nu alle credits voor. “Nourdin Boukhari houdt zich in onze staf bezig met de standaardsituaties en hij kwam met deze variant. Dan moet ik ook mijn assistent de vrijheid geven om dit te oefenen. Geweldig dat het zo uitpakt, ja. Maar hij was minder mooi dan die van Bournemouth, haha. We kunnen dit ook maar één keer per seizoen doen.” Sparta raakte het na de snelle voorsprong volledig kwijt en verloor uiteindelijk met 2-3 van AZ op Het Kasteel.