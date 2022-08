Perez kan opmerking van Kraay tegen Bergwijn niet aanhoren: ‘Och, Hans...’

Zondag, 14 augustus 2022 om 20:43 • Jeroen van Poppel

Steven Bergwijn heeft het plezier in het voetbal bij Ajax volledig hervonden. De linkerspits blonk zondagmiddag tegen FC Groningen (6-1 winst) uit met een hattrick en verscheen dolgelukkig voor de camera van ESPN. "Je zit weer officieel op voetbal", zegt verslaggever Hans Kraay junior tegen Bergwijn, die in de lach schiet. "Ja, dat werd tijd, lang geleden", aldus de aanvaller van Ajax.

Kenneth Perez, die het interview in de studio van ESPN te zien krijgt, kan de opmerking van Kraay junior nauwelijks aanhoren. "Och, Hans, man...", zegt Perez met een vertrokken gezicht. "'Je zit weer op voetbal', die opmerking is wel geweest." Bergwijn blonk dus uit in zijn eerste competitiewedstrijd in de Johan Cruijff ArenA als Ajacied, maar Perez kijkt ook naar het gebrek aan weerstand van FC Groningen.

"Als je als Ajax heel veel meer geld hebt dan de rest, dan gaat dit wel vaker gebeuren", zegt de Deen over de enorme uitslag. "Dat gaan we dus vaker meemaken. Vaak kun je ook zeggen: 'Jeetje, die tegenstander was ook helemaal niks.' Dat is vaak het geval. Vandaag was het bij Ajax: één tikje even naar binnen en je hebt een vrije schietkans. Dat is best wel bijzonder." Op de manier die Perez schetst scoorde zowel Bergwijn als collega-vleugelspits Antony.

"Ze schieten schitterend in de hoek, daar niet van. Het zijn natuurlijk ook zeer goede buitenspelers." Perez heeft ook oog voor de slimmigheid van Bergwijn, die bij zijn eerste doelpunt tegenstander Neraysho Kasanwirjo handig aan de kant zette. "Dit vind ik mooi van Bergwijn: hij zet vlak voor het eerste doelpunt even zijn lichaam erin, voordat de bal er is, waardoor de verdediger net uit balans is. Daardoor creëer je net even iets meer ruimte voor jezelf, om aan te nemen en de bal af te werken." Bergwijn nam op de borst aan en rondde van dichtbij uit een fraaie dropkick af.

Perez vindt het 'opvallend' hoe makkelijk Bergwijn zich ontpopt tot grote uitblinker van Ajax, nadat de linkeraanvaller het afgelopen seizoen slechts tot vier basisplaatsen kwam bij Tottenham Hotspur. "Dat is niet eens een topclub in Engeland. Hier zal hij waarschijnlijk twintig plus goals maken. Wij hebben in Nederland onze eigen aparte competitie, op een of andere manier." Perez trekt daaruit een harde conclusie. "Ik zou persoonlijk als topclub in het buitenland never nooit een speler uit de Eredivisie halen, want het is gebleken: zelfs uit dat zeer succesvolle Champions League-team van Ajax is bijna niemand geslaagd. Frenkie de Jong heeft het redelijk gedaan, maar de rest: allemaal niet. Hakim Ziyech, die de allergrootste speler ter wereld zou zijn..."

Arnold Bruggink gelooft in tegenstelling tot Perez nog altijd in Bergwijn. "Hij is 24", haalt Bruggink aan. "Ik geloof er echt in dat als hij nu weer meters gaat maken, dat hij daar over twee jaar wél klaar voor is." Perez reageert: "Dat zou kunnen, maar als je ze in de Eredivisie ziet, dan denk je: wow, wow, zo groot kan het verschil met het buitenland niet zijn. Maar het is gebleken van wel... "