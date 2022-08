Schreuder: ‘Ik zou toch wel gek zijn als ik hem niet op zou stellen?’

Zondag, 14 augustus 2022 om 20:22 • Jordi Tomasowa

Alfred Schreuder ziet voorlopig geen reden om Brian Brobbey uit zijn basiselftal te halen. De negentienjarige aanvaller maakte vorige week als invaller het verschil tegen Fortuna Sittard (2-3) met een goal en een assist en werd zondagmiddag door Schreuder tegen FC Groningen (6-1 winst) beloond met zijn eerste basisplaats van het seizoen.

“Ik heb vorige week ook proberen uit te leggen hoe de situatie was met Brobbey”, zegt Schreuder op de persconferentie na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel. “Brian moet gewoon veel minuten maken, fitter en sterker worden. Daarbij moet hij ook heel goed kunnen trainen.” Brobbey werd na een kleine zeventig minuten vervangen door Lorenzo Lucca. Volgens de trainer van Ajax had de fysiek sterke spits ook de wedstrijd vol kunnen maken. “Hij moet echter opbouwen, want het is een extreem explosieve speler. Daarbij moet hij ook heel goed kunnen trainen. Hij heeft ook zijn trainingsintensiteit nodig.”

Schreuder erkende vorige week tegen Fortuna een fout te hebben gemaakt door niet met 'een echte nummer 9' starten, daar hij met Tadic in de punt van de aanval begon. Brobbey was na zijn sterke invalbeurt op bezoek bij Fortuna Sittard ook tegen Groningen belangrijk als aanspeelpunt en met een assist bij de 5-1 van Kenneth Taylor. Schreuder ziet dan ook geen reden om Brobbey weer op de bank te zetten. “Als hij komende week gewoon top traint, want hij ook van de week heeft gedaan, dan is hij als ik kijk naar de volgende tegenstander (Sparta Rotterdam, red.) ook gewoon een prima spits om op te stellen. Ik zou toch gek zijn als ik hem niet zou opstellen als we zo hebben aangevallen vandaag?”

Door de basisplaats van Brobbey tegen Groningen verhuisde aanvoerder Dusan Tadic van de spitspositie naar 10. Dit ging ten koste van Steven Berghuis. Schreuder verwacht dat het geen probleem wordt om de kikkers in de kruiwagen te houden. “Dit doen we door met elkaar te communiceren. Het is belangrijk dat je zaken probeert uit te leggen. Dat je veel wedstrijden krijgt in een korte tijd. Dan probeer je andere jongens vandaag ook speelminuten te geven, want je weet dat je iedereen nodig hebt. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel, dat is kampioen worden. Daar hebben we iedereen voor nodig”, aldus Schreuder.