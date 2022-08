Manchester United overweegt contractontbinding voor ‘onhandelbare’ Ronaldo

Manchester United is van plan het contract van Cristiano Ronaldo te ontbinden als de Portugees zijn gedrag niet snel aanpast, zo melden The Times en Sky Sports zondagavond. De clubleiding denkt dat de negatieve houding van Ronaldo veel impact heeft op de sfeer binnen de spelersgroep. Na de uitwedstrijd tegen Brentford (4-0 verlies) liet de 37-jarige Portugees zich publiekelijk van zijn slechte kant zien.

Ronaldo ging met gebaren en woorden flink tekeer tegen David de Gea, die er bij meerdere goals niet goed uitzag. Verder was na afloop te zien dat Ronaldo geen tijd nam om de meegereisde uitsupporters te bedanken, liep hij Erik ten Hag ijskoud voorbij en voerde hij een felle discussie met Steve McClaren. McClaren is bij United de assistent van Ten Hag. The Red Devils stonden zaterdagmiddag na 35 minuten al met 4-0 achter tegen Brentford.

Eerder kwam Ronaldo al in opspraak toen hij tijdens de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano (1-1) al voor het laatste fluitsignaal het stadion verliet. Ten Hag liet toen in de Engelse media weten dat hij niet achter de actie van de Portugees stond. “Er waren er veel meer die naar huis gingen. Dat zag ik niet door de vingers. Dat is onacceptabel. Voor iedereen. 'Dat vertel ik ze ook. Dan zeg ik dat we een team zijn, een selectie. Dat je tot het einde toe dient te blijven.”

Ten Hag erkende na de wedstrijd tegen Brentford dat het teamproces bij United moeizaam verloopt. “We bevinden ons als team in een moeizaam proces. Je verwacht een andere start. Het lijkt erop dat we de fouten van vorig seizoen hebben meegenomen naar dit seizoen. Daar moeten we snel verandering in brengen. We hebben nieuwe spelers en kwaliteit nodig. We zullen proberen om ze ervan te overtuigen om naar ons toe te komen.” Nu lijkt United Ronaldo te lozen om dat teamproces te bevorderen, indien hij zijn gedrag niet snel aanpast.