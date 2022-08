Bayern moeiteloos langs Wolfsburg; weinig speeltijd voor Nederlanders

Zondag, 14 augustus 2022

Bayern München heeft zondagavond een gemakkelijke 2-0 thuiszege geboekt op VfL Wolfsburg. Al voor rust wist de Beierse club het duel te beslissen dankzij doelpunten van Jamal Musiala en Thomas Müller. Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee kwamen allen niet in actie. Ryan Gravenberch mocht zes minuten voor tijd invallen.

Julian Nagelsmann begon zondagmiddag met dezelfde basiself als in de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (6-1 winst), waardoor De Ligt, Gravenberch, Mazraoui en Zirkzee allen op de bank plaats moesten nemen. Het eerste half uur van Der Rekordmeister verliep een stuk moeizamer dan tegen Frankfurt. Nadat eerder een doelpunt van Sadio Mané werd afgekeurd vanwege buitenspel, wist Musiala na 33 minuten de ban te breken. Nadat de negentienjarige aanvallende middenvelder knap weg wist te draaien bij Maxence Lacroix, schoot hij de bal loepzuiver in de verre hoek.

Al voor rust wist Bayern de voorsprong te verdubbelen dankzij een typische Müller-goal. De 32-jarige Duitser veranderde een schot van Joshua Kimmich bewust van richting, waardoor de Belgische doelman Koen Casteels kansloos was. Na rust kon Casteels zich wel positief laten zien, toen hij een afstandpoging van Kimmich uit de rechterbovenhoek wist te tikken. Een kwartier voor tijd maakte Sadio Mané zijn tweede doelpunt van de wedstrijd, maar net als voor rust stond de Senegalees in buitenspelpositie.

In de 84ste minuut mocht Gravenberch zijn opwachting maken. De twintigjarige middenvelder kwam in de ploeg voor Musiala, die een van de uitblinkers was bij Bayern. Met Gravenberch in het veld wist de club uit München de wedstrijd gemakkelijk uit te spelen. Bayern staat na twee competitiewedstrijden aan kop in de Bundesliga, met acht treffers voor en slechts één tegen. Volgende week zondag neemt het elftal van Nagelsmann het in een uitwedstrijd op tegen VfL Bochum, dat de eerste twee competitiewedstrijden verloor.