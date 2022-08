AZ komt recordgoal Van Crooij te boven en boekt zege op Het Kasteel

Zondag, 14 augustus 2022 om 18:43 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:04

AZ heeft ondanks een recordgoal van Vito van Crooij (openingstreffer na slechts acht seconden) drie punten gepakt op Het Kasteel. De ploeg van Pascal Jansen toonde veerkracht en trok de overwinning over de streep: 2-3. Sparta blijft zodoende puntloos. Door de zege kunnen de Alkmaarders zich nu zorgeloos richten op het Conference League-treffen met het Portugese Gil Vicente.

Bij Sparta keerde aanvoerder Adil Auassar terug in de basis na een schorsing. Dat ging ten koste van Mike Eerdhuijzen. AZ-coach Jansen stuurde dezelfde elf spelers het veld in als afgelopen donderdag, toen Dundee United met 7-0 werd verslagen. Thuiswedstrijden van Sparta tegen de Alkmaarders leverden doorgaans veel spektakel op. In 2020 stond AZ na 33 minuten al met 0-4 voor, maar de thuisploeg kwam toen nog terug tot 4-4. Ook nu weer kreeg het publiek flink wat goals te zien. Voor het eerst in acht jaar werd er overigens ook weer op echt gras gespeeld op Het Kasteel.

????????????: @SpartaRotterdam evenaart het record van snelste Eredivisie-doelpunt ooit! ??? Vito van Crooij heeft slechts 8 seconden nodig...#spaaz pic.twitter.com/1t89DWCWe2 — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2022

Waar Sparta in de openingswedstrijd van het seizoen tegen SC Heerenveen (0-0) niet tot scoren kwam, veerden de Sparta-supporters al na acht seconden op. Van Crooij werd gelanceerd door Younes Namli, omspeelde AZ-keeper Hobie Verhulst en maakte Sparta’s eerste van het seizoen. Er werd nog wel gevlagd or de grensrechter, maar dit bleek, na een VAR-minuutje, onterecht. Met zijn snelle goal evenaarde Van Crooij het record van NAC’er Koos Waslander. Ruim veertig jaar was hij alleen in het bezit van het record van het snelste doelpunt ooit gemaakt in de Eredivisie. Als speler van NAC scoorde hij op 20 maart 1982 acht seconden na de aftrap in de wedstrijd tegen PEC Zwolle '82.

AZ zette de achtervolging in en dacht in de 32e minuut op gelijke hoogte te komen. Dani de Wit stuurde Vangelis Pavlidis weg, die goed wegkapte en keeper Nick Olij klopte. Dirk Abels redde echter op de doellijn. Het was AZ dat de klok sloeg, met zo’n 74 procent balbezit en acht schoten op doel, tegenover één van Sparta. Op slag van rust kreeg AZ loon naar werken. Namli verloor de bal knullig en Pavlidis slalomde langs Bart Vriends, die de Griek haakte en een strafschop veroorzaakte. De spits pakte dit presentje uit en verschalkte Olij door het midden. Op het moment dat beide ploegen wilden gaan rusten werd arbiter Jannick van der Laan nog even duidelijk gemaakt dat er iets in het strafschopgebied was gebeurd. Bruno Martins Indi zou een overtreding hebben gemaakt, maar uiteindelijk werd besloten dat er niks aan de hand was.

Ruim tien minuten na rust kwam AZ op een verdiende voorsprong. Auassar maakte een overtreding op Dani de Wit en uit de daaropvolgende aanval scoorde De Wit zelf. Myron van Brederode gaf voor, Pavlidis schampte de bal door naar De Wit die van dichtbij in de dak van het doel volleerde. De actie voorafgaand aan de goal leidde tot groot ongenoegen van Sparta-trainer Maurice Steijn, die vond dat de AZ-middenvelder de eerste overtreding zelf maakte en juist Auassar vasthield. “De Wit doet dit altijd, jullie moeten gewoon je huiswerk doen”, bitste hij de vierde official toe.

Lang kon AZ niet genieten van de voorsprong. Twee minuten later, na een prachtige pass van Jonathan de Guzman, maakte Van Crooij zijn tweede van de middag. Met een mooi stiftje verschalkte hij de uitkomende Verhulst. AZ richtte zich op en kwam slechts vijf minuten later alweer op voorsprong toen Milos Kerkez een afvallende bal langs Olij kreeg. Het was zijn laatste wapenfeit want vlak na zijn goal werd hij vervangen door Mees de Wit.

Bij Sparta maakte PSV-huurling Shurandy Sambo zijn opwachting. Hij viel in voor Abels. Het lukte Sparta niet meer om tot een slotoffensief te komen. Vanwege zijn aanhoudende commentaar op de leiding kreeg Steijn in de blessuretijd nog een gele kaart van scheidsrechter Van der Laan. Dankzij de zege kunnen de Alkmaarders zich nu richten op het Conference League-treffen met Gil Vicente.