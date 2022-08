Unibet: een odd van 17.00 (!) voor de eerste nederlaag van Liverpool

Zondag, 14 augustus 2022 om 21:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:16

Liverpool is op zoek naar eerherstel na het puntenverlies tegen promovendus Fulham (2-2) van vorige week. De eerste driepunter van het nieuwe seizoen moet maandagavond komen als Crystal Palace op bezoek komt op Anfield. De formatie van manager Patrick Vieira aast ook op revanche na de 0-2 nederlaag tegen Arsenal. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het eerste thuisduel van Liverpool van deze jaargang.

The Reds kwamen op bezoek bij Fulham tweemaal terug van een achterstand. Aleksandar Mitrovic was met twee treffers een ware plaag voor de defensie van de nummer twee in de Premier League van afgelopen seizoen. Miljoenenaanwinst Darwin Núñez en Mohamed Salah voorkwamen een nederlaag van Liverpool op de openingsdag. Het verschil met titelconcurrent Manchester City is inmiddels opgelopen tot vijf punten, waardoor een overwinning op Palace zeer welkom is voor de ploeg van manager Jürgen Klopp.

Palace moest dus een nederlaag slikken tegen Arsenal in de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen. Ruim een week later is er een nieuwe uitdaging op Anfield, waar bijna een jaar geleden nog met 3-0 werd verloren van Liverpool. Op eigen veld kwam Palace ook tekort, onder meer door een treffer van Virgil van Dijk: 1-3. In de voorbereiding op dit seizoen zegevierde Liverpool met 2-0 in een vriendschappelijke ontmoeting in Singapore.

Bij Liverpool zal in aanvallend opzicht worden gekeken naar Salah en Núñez, indien de aanvaller uit Uruguay een basisplaats krijgt van Klopp. Tegen Fulham kwam de Zuid-Amerikaanse miljoenenaankoop nog als invaller binnen de lijnen. Aan de kant van Palace gaan Odsonne Édouard en Wilfried Zaha op jacht naar hun eerste doelpunt van de nieuwe jaargang in de Premier League.

