Bergwijn weigert lange neus te trekken naar Spurs: ‘Lang op gewacht’

Zondag, 14 augustus 2022 om 18:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:04

Steven Bergwijn was tegen FC Groningen (6-1) de grote man aan de kant van Ajax. De buitenspeler kreeg samen met Antony de handen op elkaar en nam drie van de zes treffers voor zijn rekening. Het betekende de eerste hattrick voor Bergwijn in het betaalde voetbal. In het shirt van PSV slaagde hij er nooit in om drie treffers te maken in één wedstrijd. Voor de camera's van ESPN weigert hij een lange neus te trekken richting Tottenham Hotspur, de club die hem liet gaan voor ruim dertig miljoen euro.

Ajax had geen kind aan Groningen en stelde na de gelijkmaker van Cyril Ngonge na tien minuten spelen orde op zaken. Bergwijn had Ajax na vijf minuten al op voorsprong gezet na een prima dropkick op aangeven van Devyne Rensch. In de tweede helft werd de 3-1 ruststand uitgebouwd via opnieuw Bergwijn, Kenneth Taylor en een rake strafschop van Steven Berghuis. Laatstgenoemde moest genoegen nemen met een rol als invaller, daar Dusan Tadic de voorkeur kreeg als nummer 10. De voorhoede werd gevormd door Bergwijn, Antony en Brian Brobbey.

"Ik heb het zeker naar mijn zin", glundert Bergwijn na de eclatante zege. "Mijn plezier is weer helemaal terug en dat is het belangrijkste." Bergwijn raakte het plezier in het spelletje kwijt bij Tottenham. Bij het Nederlands elftal bloeide hij op onder Louis van Gaal. Ook bij Ajax kan het hem bekoren tot dusver. Het waren voor de aanvaller zijn eerste doelpunten in de Eredivisie in het shirt van Ajax. "Ik ben goed opgevangen hier. Je speelt weer en je hebt plezier in de trainingen", aldus Bergwijn.

Voor de aanvaller was het zijn eerste hattrick in zijn profloopbaan. Hij is bovendien pas de derde speler ooit die tijdens een Eredivisiedebuut in een thuiswedstrijd voor de Amsterdammers drie keer scoort en pas de eerste sinds 1967 die dit voor elkaar krijgt. De derde treffer, waarbij hij vanaf de linkerkant naar binnen trok en de verre hoek vond, was de mooiste. "Ja dit is mijn eerste hattrick. Het werd tijd, want ik wachtte er lang op. Eind goed, al goed, toch? Het is een doel op zich geworden. Ik heb vaak gehad dat ik twee goals maakte en dan stopt het daarbij."