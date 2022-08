Van Bommel trekt foutloze lijn door en laat Ekkelenkamp debuteren

Zondag, 14 augustus 2022

Het Royal Antwerp van Mark van Bommel blijft maar winnen in België. In de uitwedstrijd tegen KAS Eupen had zijn ploeg wel de hulp nodig van de tegenstander. Een eigen goal was het enige wapenfeit: 0-1. Bij the Great Old maakte invaller Jurgen Ekkelenkamp zijn officiële debuut en ook Vincent Janssen viel in. De Antwerpenaren blijven alleen lijstaanvoerder in België met twaalf punten uit vier wedstrijden. Anderlecht volgt op drie punten.

Antwerp werkte dit seizoen zeven officiële wedstrijden af waarin het slechts één keer niet tot winst kwam. Dit was in de Conference League-voorronde tegen Drita, toen het 0-0 werd. Daarna volgden zes overwinningen op rij. En dus hield Van Bommel vast aan min of meer dezelfde elf. Er was één wijziging ten opzichte van de wedstrijd tegen Lilleström van afgelopen donderdag: Koji Miyoshi speelde in plaats van Anthony Valencia. Janssen moest dus opnieuw op de bank plaatsnemen.

Of het aan de warmte lag was niet duidelijk, maar beide ploegen deden het zeer rustig aan. Antwerp had weliswaar het meeste balbezit, maar gevaarlijk werden zij niet in de eerste tien minuten. Na een klein kwartiertje was daar wel opeens Michael Frey met een kans. Michel-Ange Balikwisha zette een één-tweetje op met de spits, maar tot scoren kwam hij niet. Niet veel later probeerde aanvoerder Toby Alderweireld het van zo’n 55 meter. Zijn knal ging een metertje naast. Het overwicht van Antwerp leidde niet tot echte kansen. Het was nota bene Eupen dat vlak voor rust een penalty dacht te krijgen.

Antwerp-verdediger Ritchie De Laet stopte Regan Charles-Cook af in de zestien. De VAR riep arbiter Jan Boterberg echter terug, daar de overtreding buiten het strafschopgebied werd gemaakt. De vrij gezapige eerste helft noopte Van Bommel tot wisselen. Na rust mocht Ekkelenkamp debuteren in de Jupiler Pro League. De ex-Ajacied nam de plaats in van Pieter Gerkens. Het was echter Eupen dat dicht bij de openingstreffer was. Isaac Nuhu sneed naar binnen, maar zijn schot belandde in het zijnet. Radja Nainggolan kwam vervolgens nog tot een schotje maar het was opnieuw de thuisploeg die voor het grootste gevaar zorgde.

Bevrijdende treffer

Na een uur had Van Bommel genoeg gezien. Het draaide niet bij zijn ploeg. Frey mocht gaan douchen en concurrent Janssen kreeg minuten. Ruim een kwartier voor tijd mocht Antwerp vervolgens alsnog juichen. Invaller Ekkelenkamp zette een één-tweetje op en Eupen-speler Boris Lambert passeerde zijn eigen doelman. In de absolute slotfase mocht Antwerp doelman Jean Butez danken toen hij inzetten van Kral en Lorenzo Offerman onschadelijk maakte. De overwinning kwam niet meer in gevaar voor de ploeg van Van Bommel.