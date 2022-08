Vito van Crooij evenaart record van snelste Eredivisie-goal ooit

Zondag, 14 augustus 2022 om 17:13 • Wessel Antes • Laatste update: 17:21

Vito van Crooij heeft zondagmiddag geschiedenis geschreven in de Eredivisie. De buitenspeler van Sparta Rotterdam opende al na acht seconden de score tegen AZ en evenaarde daarmee het record van snelste doelpunt ooit in de Eredivisie. AZ kijkt daarom al vroeg tegen een achterstand aan.

De Sparta marsch was pas net afgelopen toen Younes Namli de bal direct diep stuurde op de sprintende van Crooij, die AZ-keeper Hobie Verhulst omspeelde en de bal in het lege doel schoot. Even leek het feest niet door te gaan omdat de grensrechter met zijn vlag wapperde, maar uiteindelijk konden de Spartanen alsnog feest vieren. Van Crooij evenaart hiermee het record van Koos Waslander, die als speler van NAC Breda op 20 maart 1982 al na acht seconden de score opende tegen PEC Zwolle.