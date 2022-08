Bergwijn en Antony swingen Ajax eenvoudig voorbij FC Groningen

Zondag, 14 augustus 2022 om 16:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:41

Ajax heeft zondagmiddag een kinderlijk eenvoudige zege geboekt op FC Groningen. De equipe van Alfred Schreuder keek halverwege tegen een 3-1 voorsprong aan, die na rust verder werd uitgebouwd: 6-1. Steven Bergwijn en Antony waren de absolute smaakmakers. De van Tottenham Hotspur overgekomen buitenspeler nam een hattrick voor zijn rekening. Antony scoorde eenmaal, de vijfde treffer kwam op naam van Kenneth Taylor. Invaller Steven Berghuis voltrok het bal vanaf de stip. Lorenzo Lucca maakte in de slotfase zijn debuut in het shirt van Ajax. De Amsterdammers gaan door de eclatante zege samen met PSV aan kop in de Eredivisie.

De grote vraag bij Ajax voorafgaand aan het duel met Groningen was de invulling van de voorhoede. Schreuder gaf vorige week tegen Fortuna Sittard toe niet te zijn begonnen met de juiste basis en koos er tegen De Trots van het Noorden voor om met Dusan Tadic, Brian Brobbey, Antony en Steven Bergwijn aan te treden. Dat betekende dat Berghuis het kind van de rekening werd. Hij fungeerde tegen Fortuna nog als nummer 10. Ook Mohamed Kudus zat opnieuw op de bank. De Ghanees oogst lof, maar hoeft nog niet te rekenen op een basisplaats. Bij Groningen is Jörgen Strand Larsen nog altijd van de partij.

Ajax ging voortvarend van start en greep al binnen vijf minuten de leiding. Na een combinatie aan de rechterkant van het veld tussen Tadic en Devyne Rensch slingerde laatstgenoemde de bal voor het doel. Daar controleerde Bergwijn met de borst om raak te schieten in het dak van het doel: 1-0. Heel lang konden de Amsterdammers niet genieten van de voorsprong. Vijf minuten later was het aan de andere kant ook raak. Strand Larsen won een sprintduel van Blind, behield het overzicht en bood de kans aan Cyril Ngonge, die naar links kapte en de bal onder Remko Pasveer door schoof. Ajax leek echter niet van slag door de tegentreffer en richtte zich al snel weer op.

Onder aanvoering van de uitblinkende Antony, die Isak Määttä alle hoeken van het veld liet zien, werden tal van kansen gecreëerd. Het leidde na een half uur tot een nieuwe voorsprong. Antony dribbelde vanaf de rechterkant naar binnen en haalde prachtig uit in de linkerbovenhoek: 2-1. Michael Verrips had in het restant van de eerste helft knappe reacties in huis op inzetten van Bergwijn en Taylor, maar moest op slag van rust voor de derde keer vissen. Nadat Bergwijn en Antony waren gewisseld van kant, leverde de Braziliaan de bal op een presenteerblaadje af bij zijn collega in de voorhoede. De kopbal van Bergwijn was Verrips te machtig: 3-1.

Debuut Lucca

Ook na rust was het Ajax dat domineerde. De ploeg van Schreuder creëerde kans op kans, maar had het vizier niet altijd op scherp. Na een klein uur spelen completeerde Bergwijn zijn hattrick. De aanvaller zag Groningen achteruit lopen en krulde de bal vanaf links in de verre hoek. Nadat Jurriën Timber niet veel later naliet om de 5-1 op het bord te zetten, deed Taylor dat wel. De middenvelder kaatste met de vallende Brobbey en rondde beheerst af. Schreuder haalde daarop Taylor, Bergwijn en Brobbey naar de kant en bracht Davy Klaassen, Berghuis en Lucca.

Ajax nam iets gas terug in de laatste fase van de wedstrijd, maar kwam daarin nog wel tot scoren. Na een dieptepass van Blind achter de verdediging kopte de ingevallen Berghuis op de arm van Määttä. Scheidsrechter Bas Nijhuis ontging het, maar werd geholpen door de VAR. Berghuis nam plaats achter de bal en stuurde Verrips de verkeerde hoek in. Even voor het penaltymoment werden ook Kudus en Perr Schuurs nog binnen de lijnen gebracht. Voor laatstgenoemde waren het vermoedelijk zijn laatste minuten in het shirt van Ajax. De verdediger is hard op weg naar Torino en gaat Ajax na vier jaar verlaten.