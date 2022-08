Ten Hag volledig gesteund: ‘Onder valse voorwendselen binnengehaald’

Zondag, 14 augustus 2022 om 14:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:20

Rio Ferdinand heeft zijn steun uitgesproken richting Erik ten Hag. Laatstgenoemde ging zaterdagmiddag met Manchester United op beschamende wijze af tegen Brentford FC (4-0) en is met zijn club de nieuwe hekkensluiter van de Premier League. Volgens Ferdinand valt Ten Hag niet veel te verwijten en is vooral de familie Glazer schuldig. De clubeigenaren moeten stevig in de spiegel kijken, onder meer gezien de transfersoap rond Frenkie de Jong, aldus de voormalig verdediger.

"Ik heb geen medelijden met de spelers, ik heb medelijden met Ten Hag", stelde Ferdinand in zijn podcast Vibe with Five. "Ten Hag is onder valse voorwendselen binnengehaald. Hij verwacht nieuwe spelers. Hij wist vast dat er weinig vertrouwen zou zijn, maar dacht dat hij dat wel kon herstellen. De spelers zijn echter niet goed genoeg. Zo simpel is het. Er zullen spelers zijn die vinden dat ik dat niet mag zeggen, maar het zijn gewoon de feiten."

De 4-0 eindstand was al na ruim een half uur bereikt. De nachtmerrie werd ingeleid door David de Gea, die verschrikkelijk in de fout ging bij de openingstreffer van Josh Dasilva. Niet veel later bracht de Spanjaard ploeggenoot Christian Eriksen in de problemen en kon Mathias Jensen profiteren. Ben Mee en Bryan Mbeumo deden er nog een schepje bovenop. Het is voor het eerste sinds 21 augustus 1992 dat United de hekkensluiter is op het hoogste niveau in Engeland.

Als het aan Ferdinand ligt verandert er snel iets binnen de club. De oud-verdediger wijst met de beschuldigende vinger richting de Glazers. "Waar zijn ze? Ze laten niets van zich horen, dat kan niet en toont een gebrek aan respect. Op het veld verliezen we niet alleen, we worden helemaal de vernieling in gespeeld. En niemand komt om de verantwoordelijkheid te nemen", aldus Ferdinand, die met verbazing kijkt naar de geruchten rond Frenkie. "Ze lopen om hem heen te draaien en te smeken of hij wil komen. Hij heeft daar geen zin in. Toch lopen we nog steeds te smeken. Denk je dat Klopp of Pep zo achter een speler aan zouden blijven lopen? Nee!"