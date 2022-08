Brian Brobbey krijgt basisplaats van Schreuder; Berghuis kind van de rekening

Zondag, 14 augustus 2022 om 13:18 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:38

Ajax begint zondag tegen FC Groningen met Brian Brobbey in de spits. De negentienjarige aanvaller was vorige week in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-3) de gevierde man met een treffer en een assist. Edson Alvárez keert bij de Amsterdammers terug in de basis voor de eerste Eredivisie-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Dit gaat ten koste van Steven Berghuis. Captain Dusan Tadic verhuist van de spitspositie naar 10.

De openingswedstrijd van de regerend landskampioen bij Fortuna resulteerde weliswaar in een overwinning. Soepel ging het allerminst voor Ajax, dat bij rust tegen een 1-0 achterstand aankeek door een treffer van Paul Gladon. Trainer Alfred Schreuder bracht meteen na rust Davy Klaassen en Brobbey in de ploeg. Dit sorteerde meteen effect toen Kenneth Taylor twee minuten na rust, al dan niet na aanraking van Klaassen, voor de gelijkmaker zorgde. Vlak daarna gaf Brobbey een assist op Devyne Rensch, waarna de centrumspits ruim tien minuten later zelf de 1-3 voor zijn rekening nam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het ‘experiment’ met Daley Blind op 6 en Tadic als ‘valse 9’ wordt door Schreuder nu dus naar de prullenbak verwezen. Blind verhuist terug naar de plek links centraal achterin, de positie die Perr Schuurs, die naar alle waarschijnlijkheid naar Torino vertrekt, vorige week bezette. Dat betekent dat Alvárez de rol van verdedigende middenvelder op zich zal nemen en Taylor in een iets aanvallendere rol zal spelen. Op de persconferentie van afgelopen vrijdag liet Schreuder al doorschemeren dat Brobbey in de spits zou kunnen beginnen. “Misschien zeg ik nu te veel, maar ik vind wel dat Brobbey langer moet spelen dan 45 minuten”, aldus de trainer.

In en tegen Groningen boekt Ajax de afgelopen jaren wisselende resultaten. Vorig seizoen werd er weliswaar gewonnen, maar in de twee seizoenen ervoor bleven de punten in de Euroborg. Thuis daarentegen hebben de Amsterdammers weinig te duchten van de noorderlingen en zijn zij al bijna drie decennia ongeslagen. De laatste overwinning van Groningen in Amsterdam vond plaats in het seizoen 1993/94. Toen werd het 0-2 voor de Groningers, door goals van Harris Huizingh en Ronald Hamming. Het laatste puntverlies in de onderlinge confrontatie in Amsterdam was in september 2007, het werd toen 2-2. De Groningers begonnen het seizoen vorige week met een 2-2 gelijkspel tegen promovendus FC Volendam.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Alvarez, Tadic, Taylor; Antony, Brobbey, Bergwijn

Opstelling FC Groningen: Verrips; Kasanwirjo, Te Wierik, Balker, Määttä; Pelupessy, Duarte, Lundqvist; Ngonge, Strand Larsen, Suslov