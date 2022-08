Binnenlandse transfer lonkt voor Jahanbakhsh; nog geen bod bij Feyenoord

Zondag, 14 augustus 2022 om 12:59 • Rian Rosendaal

Alireza Jahanbakhsh kan rekenen op serieuze interesse van FC Utrecht. Trainer Henk Fraser ziet de eventuele komst van de vleugelaanvaller van Feyenoord wel zitten, zo bevestigen bronnen zondag aan het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl. Utrecht heeft ondanks de belangstelling nog geen bod uitgebracht op Jahanbakhsh, die in De Kuip vastligt tot medio 2024. Feyenoord heeft daarnaast de optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen.

Het is niet bekend of Jahanbakhsh oren heeft naar een tussentijdse overgang richting Utrecht. Bij Feyenoord hoeft de buitenspeler (29) in ieder geval niet te rekenen op een vaste plaats in de voorhoede. Trainer Arne Slot geeft op de rechterflank voorlopig de voorkeur aan Patrik Walemark en Javairô Dilrosun. Tegen Vitesse (2-5 overwinning) en sc Heerenveen (0-0) werd de door Utrecht begeerde aanvaller wel als invaller gebruikt.

Jahanbakhsh, die afgelopen seizoen ook al moeite had om een basisplaats te veroveren, heeft bij Feyenoord ook nog te maken met de concurrentie van Oussama Idrissi, Mohamed Taabouni en jeugdexponent Jaden Slory. Een transfer naar Utrecht zou een goede oplossing kunnen zijn voor alle partijen, al is het afwachten of Feyenoord Jahanbakhsh daadwerkelijk van de hand wil doen in de slotfase van de zomerse transfermarkt.

Utrecht beschikt met Moussa Sylla maar over een rechtsbenige vleugelaanvaller, waardoor wordt gekeken naar versterking van de selectie. De Domstedelingen hebben tot 31 augustus de tijd om Jahanbakhsh naar De Galgenwaard te halen. De bankzitter van Feyenoord speelde eerder in zijn loopbaan voor NEC, AZ en Brighton & Hove Albion.