‘Niet netjes als ik dingen ga zeggen die Van Gaal nog niet heeft gehoord’

Zondag, 14 augustus 2022 om 10:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:25

Georginio Wijnaldum weigert harde uitspraken te doen over Louis van Gaal, die hem in juni passeerde voor de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal omdat hij niet leverde op clubniveau. De middenvelder, die bij Paris Saint-Germain op een zijspoor was beland en daarom voor AS Roma koos, hoopt dat de bondscoach hem opneemt in de selectie voor de Nations League-duels in september tegen Polen en België. Met het naderende WK wil hij vooral elke week in actie komen bij zijn nieuwe werkgever.

Desondanks kiest Wijnaldum zorgvuldig zijn woorden in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Ik wil er liever geen uitspraken over doen", aldus 86-voudig international van Oranje. "Als ik ergens mee zit, moet ik dat met Van Gaal bespreken en daarna kun je iets naar buiten brengen. Als ik nu dingen ga zeggen, die hij nog niet heeft gehoord, dan is dat niet netjes. We hebben een gesprek gehad, maar mocht ik worden opgeroepen, dan zal er nog een gesprek plaatsvinden", zo benadrukt de Roma-middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De ervaren international wil dolgraag het WK in Qatar van later dit jaar meemaken, maar dat was niet leidend in zijn keuze voor de Romeinen. "Met mijn keuze voor Roma heb ik helemaal niet gedacht aan het Nederlands elftal", benadrukte de controlerende middenvelder bij zijn presentatie in een onderhoud met de NOS. "Als ik gelukkig ben en goed kan spelen, dan komt het WK vanzelf wel."

Wijnaldum heeft na de moeizame periode in Parijs heel bewust 'ja' gezegd tegen Roma. De gesprekken met trainer José Mourinho waren doorslaggevend voor de zomeraanwinst. "Vanaf het moment dat ik met Mourinho had gesproken, wist ik dat ik naar AS Roma wilde", zo erkent hij. "Iedere speler wil onder hem werken en ik ook." De start bij de Italianen is in ieder geval veelbelovend. "Mijn eerste oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in het Stadio Olimpico was geweldig. Op naar de volgende wedstrijd."