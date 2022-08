Grote glimlach verschijnt op gezicht Bangura als naam Feyenoord valt

Zondag, 14 augustus 2022 om 09:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:16

Alex Bangura werd zaterdagavond na afloop van de uitwedstrijd van SC Cambuur tegen FC Utrecht (0-0) geconfronteerd met de interesse van Feyenoord. Bij de linksback van de Friese club verscheen gelijk een grote glimlach op het gezicht. Bangura wacht rustig af wat er de komende tijd gaat gebeuren, al vindt hij het wel een eer dat de Rotterdammers bij hem zijn uitgekomen. De vleugelverdediger heeft overigens een verleden in de jeugdopleiding van Feyenoord.

"Dat is mooi als Feyenoord informeert", verklaarde Bangura na het gelijkspel in Utrecht in gesprek met ESPN. "Ik heb er natuurlijk gespeeld en het is gewoon een goed teken als zo'n grote en mooie club naar je informeert." De linksback legde vervolgens uit hoe de contacten met Feyenoord tot stand zijn gekomen. "Dat is gewoon via de clubs gegaan. Ik heb het natuurlijk ook gewoon meegekregen. Er is nog geen officieel en concreet bod gedaan, dus ja."

?? Alex Bangura glimlacht van oor tot oor als het gaat over de interesse van @Feyenoord. pic.twitter.com/zKFrhEv4z2 — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2022

Bangura rekent zich nog absoluut niet rijk wat betreft een eventuele overgang naar Feyenoord. "Zover is het nog niet. Wat ik zeg: het is nog niet officieel, dus het is nu alleen informeren en ik zie het wel." ESPN-analist Kees Luijckx omschreef Bangura als een 'type-Malacia', waardoor de verdediger opnieuw in de lach schoot. "Ik ga mezelf niet vergelijken met Malacia. Ik speel gewoon mijn eigen spel en zoals ik zeg: het is nu gewoon informeren en ik zie het wel."

Het doorgaans betrouwbare 1908.nl meldde dat Feyenoord onlangs heeft geïnformeerd naar Bangura, nieuws dat vervolgens werd bevestigd door Foeke Booy, technisch manager van SC Cambuur aan Voetbal International. Het Twitter-account schreef dat de interesse in de verdediger van Cambuur momenteel nog niet concreet is, maar dat de Rotterdammers wel op zoek zijn naar een extra linksback. Maandag legde Feyenoord al linkervleugelverdediger Marcos López vast. De Peruviaan tekende een contract tot medio 2026 in De Kuip.

Bangura speelde tussen 2016 en 2018 twee jaar in de jeugd van Feyenoord, waarna hij de transfervrije overstap naar Cambuur maakte. De 23-jarige linksback was de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde in Leeuwarden als linksback. Vorig seizoen kwam hij tot 27 Eredivisie-duels namens Cambuur, waarin hij drie keer doel trof. Volgens 1908.nl heeft trainer Arne Slot Bangura hoog zitten, maar moet de tweevoudig international van Sierra Leone waarschijnlijk wel ‘enkele miljoenen’ kosten.

Slot verscheen zaterdag na afloop van het doelpuntloze gelijkspel van Feyenoord tegen sc Heerenveen ook voor de camera van ESPN. "Of ik nieuws heb over versterkingen? Niet officieel", zei de coach in Rotterdamse dienst. "Het is geen geheim dat er dertien spelers vertrokken zijn. Dan vergeet ik nog de zes spelers die we gehuurd hebben, dus we hebben er negentien laten gaan. Daar hebben we er tien voor teruggekregen. Het is duidelijk dat we spelers met meer dan gemiddelde interesse volgen. Ik sluit niet uit dat er vandaag of morgen iets naar buiten komt als het gaat om een speler die we aangetrokken hebben." Igor Paixão lijkt de volgende aanwinst te zijn. De vleugelaanvaller was zaterdagavond al aanwezig in De Kuip.