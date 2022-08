Xavi Simons legt uit wat ‘een beetje raar is’ en eindigt interview in Spaans

Xavi Simons moest in de afgelopen periode duidelijk even wennen aan de omstandigheden bij PSV. De negentienjarige middenvelder speelde nooit eerder in Nederland en beheerst de Spaanse taal eigenlijk beter dan de Nederlandse taal. Het lijkt geen effect te hebben op zijn prestaties, want Simons was zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles (2-5) goed voor twee doelpunten en een assist.

"Ik ben Nederlands, maar ik heb nooit in Nederland gevoetbald", zei de voormalig speler van Barcelona en Paris Saint-Germain na afloop voor de camera van ESPN. "Het was een beetje raar voor me, maar uiteindelijk ben ik gewoon hier met mijn familie gekomen en focus ik mij op mijn doelen en dat is gewoon voetballen. En dat doe ik nu gewoon." De trefzekere PSV'er legde vervolgens uit wat hij precies bedoelde met 'een beetje raar'.

???? @Xavisimons: één interview, twee talen. "Raar om elke dag Nederlands te praten op de club."#gaepsv pic.twitter.com/Fjiq0MDAbC — ESPN NL (@ESPNnl) August 13, 2022

"Nou, Nederlands praten elke dag op de club, dat was een beetje raar. Maar toch wel leuk, ik ben toch weer terug in mijn eigen land. Gewoon genieten, het is een mooie competitie", aldus Simons, die eindigde in het Spaans, een taal die hij door zijn jaren bij Barcelona toch iets beter beheerst. "Zeker, daar ben ik opgegroeid. Maar het maakt mij niet uit, ik heb ook Nederlandse familie", zo besloot de jonge PSV'er.

Trainer Ruud van Nistelrooij was na de zege in Deventer complimenteus richting de scorende Simons. "Het is een Nederlandse jongen, maar ook weer niet. Het is wennen dat hij voor het eerst echt in Nederland is, maar als hij zijn voeten zo laat spreken kun je wel stellen dat hij zich heel erg snel aanpast. Als je op deze leeftijd (negentien jaar, red.) al zo professioneel bent en dit niveau weet te halen elke dag, dan weet je als coach dat je hem kan opstellen. Xavi heeft de flair, het vertrouwen en de kwaliteiten om dit te doen."