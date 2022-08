VZ 5: de belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Zondag, 14 augustus 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Feyenoord laat eerste punten van het seizoen liggen

Feyenoord is zaterdagavond in De Kuip tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aangelopen. De ploeg van Arne Slot begon tegen sc Heerenveen zeer hoopgevend, maar slaagde er uiteindelijk geen enkele keer de bal tegen de touwen te jagen: 0-0. Dat had Heerenveen voor een groot deel te danken aan Andries Noppert, die opviel met enkele uitstekende reddingen.

Perr Schuurs is op weg naar de Serie A

Ajax neemt definitief afscheid van Perr Schuurs, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers hebben zaterdag op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Torino, dat een vaste som van 9,5 miljoen euro gaat betalen. Daarbovenop komt een mogelijk bedrag van 3,5 miljoen euro aan bonussen. Ajax maakt daarnaast aanspraak op vijftien procent van de eventuele winst bij doorverkoop.

Ten Hag en Man United gaan op beschamende wijze onderuit

Erik ten Hag heeft zaterdag de volgende nachtmerrie in de Premier League beleefd. De coach ging met Manchester United kansloos met 4-0 onderuit bij Brentford, een stand die al bij rust op het scorebord stond. United maakte het zichzelf in Londen uiterst moeilijk met zijn eigen gestuntel, onder meer van David de Gea en Christian Eriksen. Ten Hag staat met zijn ploeg met nul punten onderin de Premier League.

Memphis hoeft alleen nog maar op Barcelona te wachten

Alleen Barcelona kan Memphis Depay nog weerhouden van zijn transfer naar Juventus, zo meldde de Italiaanse transferexpert Matteo Moretto. De 28-jarige aanvaller hoopt zijn handtekening snel te zetten onder een contract dat hem voor twee seizoenen in Turijn zal houden, maar is daarbij wel afhankelijk van de medewerking van Barça. Die club wil voorlopig nog niet zomaar meewerken aan een vertrek.

PSV komt pas na rode kaart los en wint dan simpel

PSV heeft geen fout gemaakt in aanloop naar de komende play-offs in de Champions League tegen Rangers FC. De ploeg van Ruud van Nistelrooij sprankelde niet op bezoek bij Go Ahead Eagles, maar won wel: 2-5. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Mats Deijl. De verdediger kon inrukken na een vieze charge op de enkels van Richard Ledezma, die niet verder kon. Luuk de Jong, Xavi Simons (twee), Armando Obispo en Joey Veerman namen de Eindhovense treffers voor hun rekening.

