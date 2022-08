Het debuut van Dries Mertens bij Galatasaray loopt uit op een enorme sof

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 23:16 • Guy Habets • Laatste update: 23:38

Galatasaray heeft in de tweede wedstrijd van het Süper Lig-seizoen al meteen punten laten liggen. Het nietige Giresunspor slaagde erin om Istanbul te verlaten met drie punten op zak: 0-1. Daarmee is het debuut van Dries Mertens voor Cim Bom in het water gevallen.

De Belg, die deze zomer transfervrij overkwam van Napoli, viel immers in minuut 78 in voor Yunus Akgün en kreeg twaalf minuten de kans om zich te laten zien. Op dat moment stond het al 0-1 voor de gasten, aangezien Borja Sainz luttele seconden voor het inbrengen van Mertens het doel vond. Die goal viel overigens geheel tegen de verhoudingen in. Galatasaray was beter en domineerde in eigen huis, maar vergat het af te maken en dat werd dus afgestraft door de nummer zestien van het vorige seizoen in Turkije.

Dat betekende niet alleen een domper voor Mertens, maar ook voor Patrick van Aanholt en Fredrik Midtsjö. De linksback uit Den Bosch en de spelmaker, die onlangs door Gala van AZ werd overgenomen, stonden in de basis en konden geen verandering aanbrengen in de score. Ook spelers als Haris Seferovic en Sérgio Oliveira maakten het verschil niet en moesten hun meerdere erkennen in Giresunspor, dat met Sainz dus uiteindelijk de matchwinner binnen de gelederen had.